Corrientes: un excomisario procesado por abuso sexual ofreció pagarle a la víctima $ 300.000 en 20 cuotas

Un excomisario general de la Policía, que tras ser ascendido por el gobierno de Corrientes fue echado de la fuerza en medio de un escándalo social porque estaba procesado por abuso sexual, ofreció pagarle a la víctima 300.000 pesos en 20 cuotas mensuales y realizar tareas comunitarias en la ciudad de Gobernador Virasoro, donde ocurrió el hecho.

El agresor, Sergio Rubén Sánchez, de 50 años, afirmó que ya estaba condenado sin haber sido juzgado y pidió la suspensión del juicio a prueba. No obstante, su víctima, el abogado de ella y el fiscal se negaron al ofrecimiento.

En tanto, el juez de Instrucción y de Menores de Ituzaingó, Claudio Darío Garay, rechazó el pedido de la defensa por “improcedente” y por “no reunir los elementos necesarios para su concesión”.

La causa contra Sánchez comenzó en 2017 cuando la cabo Liliana I., que era su subordinada, lo denunció por abuso. En ese año, el agresor era jefe de la comisaría de Villa Olivari, una pequeña localidad de unos 1500 habitantes ubicada sobre la Ruta Nacional 12, en la zona norte de la provincia, a 215 kilómetros de la capital provincial.

La mujer contó que Sánchez se le había insinuado varias veces, hasta que el abuso se concretó. “Me manoseó, me besó a la fuerza, me tocó los pechos y me quiso levantar la chomba”. La joven, más tarde relató que amenazó con quitarse la vida porque no podía procesar lo que había sufrido. Pasados meses, y tras tratamientos psicológicos, decidió denunciarlo penalmente.

En 2020, Sánchez fue procesado por abuso sexual simple. De ese tiempo a esta parte, lo ascendieron tres veces, por lo que parecía que la determinación de la Justicia no hacía mella en su imagen puertas adentro de la institución. Si embargo, en junio asumió la plana mayor de la Jefatura provincial como director general de Personal y Formación Policial, pero una fuerte presión social hizo que el Gobierno revisara la medida y ayer fue puesto en disponibilidad.

El subsecretario de Seguridad de Corrientes, Osvaldo de los Santos García, había indicado en declaraciones radiales que “su situación fue informada al gobernador”, aunque dijo que “la denuncia fue realizada hace cinco años por una suboficial que trabajaba con él”, en la que “se lo acusa de acoso y no de abuso ni violación, como dicen algunos medios”. Y fue más allá todavía para trasladar la responsabilidad a la Justicia, ya que, según entiende, “la causa se investiga desde hace cinco años y aún no hay sentencia”.

Ante la repercusión en los medios y en la sociedad correntina, el gobernador Gustavo Valdés tomó la decisión de quitar a Sánchez del cargo y pasarlo a disponibilidad y puso en su lugar al comisario general Emilio Jorge Rodríguez, quien cuenta con una extensa carrera en el área de formación profesional.