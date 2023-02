Silvino y Graciela Báez Sosa hablaron tras el fallo: “Su ausencia es perpetua y nuestro dolor también”

escuchar

Los padres de Fernando Báez Sosa, el joven asesinado en la puerta de un boliche de Villa Gesell en enero del 2020, dieron una conferencia de prensa tras conocer el veredicto condenatorio para los ocho acusados del crimen de su hijo.

Ante la prensa, Graciela Sosa, madre de Fernando, dijo: “La sentencia me dio un poco de calma. Empezamos una nueva etapa. Tenemos que aprender a vivir con el dolor. Puedo sonreír un poco”.

“Perdonarlos es muy difícil. A mí me arrebataron un hijo que solamente había ido a divertirse. Mi hijo regresó, pero en un cajón cerrado del que nunca más va a salir” , expresó la mujer y agregó: “La ausencia de Fernando también es perpetua y nuestro dolor es perpetuo, para siempre.”

“Después de tres años de espera, sonó fuerte el veredicto cuando dijeron perpetua. Sentí emoción y paz en mi corazón. Sé quiénes fueron los que asesinaron a mi hijo y ahora tengo un poco de calma”, dijo Graciela Sosa esta tarde durante una conferencia de prensa realizada en Dolores.

Por su parte, Silvino Báez, sumó: “Tenemos paz, mañana veremos cómo me levante de la cama. Hoy todavía no bajo de donde estoy, pero conseguimos algo grande, que es la perpetua para cinco y un poco de paz. [Mi hijo] era un chico bueno, que quería ayudar. Siempre le nacía esa vocación de querer ayudar, desde chico fue así”.

“Creo que se acordaron tarde de arrepentirse; creo que son pibes, que no sabían dónde estaban y cuando escuchó la sentencia se nota que se descompensó. No es joda donde están; como padre, solo puedo decir que esto debería ser visto antes de que pasara el asesinato de mi hijo”, dijo Silvino y agregó: “Nosotros necesitamos un poco de paz, recuperar el ánimo porque lo que pasamos no se lo deseo a nadie; fue durísimo porque era el único que teníamos y verlo así en todos los videos es muy difícil”.

Caso Fernando Báez Sosa: la palabra de los padres luego del veredicto

Las condenas para cada uno de los ocho jóvenes

Las siguientes son las ocho condenas dispuestas hoy, en un fallo unánime, por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) 1 de Dolores por el crimen de Fernando Báez Sosa, el joven estudiante de 18 años asesinado a golpes el pasado 18 de enero de 2020 en Villa Gesell.

Máximo Thomsen (23): prisión perpetua, como coautor de “homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves”.

Ciro Pertossi (22): prisión perpetua, como coautor de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

Enzo Comelli (22): prisión perpetua, como coautor de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

Matías Benicelli (23): prisión perpetua, como coautor de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

Luciano Pertossi (21): prisión perpetua, como coautor de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

Ayrton Viollaz (23): 15 años de prisión, como partícipe secundario de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

Blas Cinalli (21): 15 años de prisión, como partícipe secundario de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

Lucas Pertossi (23): 15 años de prisión, como partícipe secundario de "homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves".

Veredicto: Thomsen, Pertossi, Comelli, Benicelli y Pertossi condenados a prisión perpetua

Además, el Tribunal Oral en lo Criminal 1 de la ciudad de Dolores ordenó que se investiguen a Juan Pedro Guarino y a Tomás Colazo por los delitos de falso testimonio, tal como había sido solicitado la fiscalía.

Los jueces hicieron lugar al planteo de la fiscalía para que se extraigan copias de la causa y se inicie una investigación para establecer si los dos amigos de los condenados que no fueron sometidos a juicio cometieron falso testimonio.

Noticia en desarrollo.

