Crimen de Lucía Fernández: una denuncia previa por abuso sexual no avanzó en la Justicia

MENDOZA.- La provincia cuyana no sale de la conmoción por el brutal crimen de Lucía Fernández, la chica de 15 años asesinada por un compañero de la escuela, de 14. El menor confesó el hecho y contó que lo hizo porque la adolescente le aseguró que estaba embarazada de él. En las últimas horas se conoció una denuncia por abuso sexual que había realizado la víctima con anterioridad, sin que se lograran avances en la investigación.

Aunque desde la Justicia provincial aseguraron que no hay vinculación entre ambos casos, queda en evidencia el alto grado de vulnerabilidad de la chica y las dificultades que existieron para profundizar la pesquisa. De hecho, hay cierta confusión e imprecisiones con lo que pudo haber ocurrido. Sus familiares indicaron que Lucía había sido vejada en octubre del año pasado, pero que no obtuvieron respuestas ni ayuda oficial. Sin embargo, la denuncia quedó oficialmente radicada en abril de este año, cuando la menor se presentó junto a su mamá en una Oficina Fiscal. Asimismo, en el seno familiar de Lucía no descartan que ambos hechos tengan conexión; algo que en tribunales se encargan de desestimar.

De acuerdo con la denuncia, la violación se produjo tras un engaño de una amiga de Lucía, quien la invitó a un cumpleaños pero la hizo ir a un sitio donde un menor de edad la atacó sexualmente.

Según fuentes del Ministerio Público Fiscal (MPF) en abril se activó el protocolo de actuación para casos de delitos sexuales. Así, desde tribunales dejaron en claro que el femicidio atribuible al menor de 14 años “no tiene relación con una denuncia de posible abuso sexual informada por la mamá de la víctima; son hechos sin correlación para el MPF”.

Desde la Justicia provincial indicaron que la denuncia referida por la madre de la menor fue realizada el 9 de abril de este año “sobre un hecho acaecido aparentemente el 1 octubre del año 2020, es decir, unos seis meses aproximadamente atrás”. Asimismo, las fuentes tribunalicias explicaron que en ese momento intervino la Unidad Fiscal de Delitos contra la Integridad Sexual, por lo que el fiscal de Instrucción activó los protocolos propios para las denuncias de abuso sexual así como el pedido de investigación a la División de Delitos Sexuales de la Policía de Mendoza, pericias en el Cuerpo Médico Forense (CMF) y la intervención del Equipo Técnico Interdisciplinario (ETI), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social.

“En las pericias realizadas en el CMF no se pudo determinar el abuso referido atento al tiempo pasado. En tanto los informes del ETI hicieron referencia a tres situaciones distintas donde la menor se ausentó de su hogar. En una de ellas es donde supuestamente se habría consumado el abuso denunciado. De lo expuesto inicialmente, y de las pruebas recibidas, tanto de Investigaciones, como del ETI nunca se pudo brindar información certera acerca del hecho o del supuesto abusador”, indicaron desde la Justicia en un comunicado.

De esta manera, la causa fue perdiendo peso entre los encargados de investigar y no se logró avanzar, sin sospechosos en la mira. Por eso, quedan dudas de lo que ocurrió en esa oportunidad, pero sobre todo de por qué no se profundizó la pesquisa. “La menor no pudo describir lo vivido, ni dar detalles que generen pruebas fehacientes”, concluyeron fuentes de la Justicia.

Lucía fue encontrada sin vida el martes en un descampado de la comuna de Maipú, con el rostro desfigurado y más de una decena de cortes en el cuerpo. La menor había salido de su hogar esa mañana para dirigirse a la escuela, aunque no le correspondía ir ese día. El cadáver de la chica fue hallado por una persona que buscaba leña por la zona, quien dio aviso a la Policía.

La investigación se centró en un compañero de escuela con el que mantenía una relación. El menor finalmente se quebró y aseguró que mató a Lucía luego de que le dijera que esperaba un hijo de él. En la casa del adolescente hallaron zapatillas con manchas de sangre y un cuchillo que habría usado para asesinarla. El chico de 14 años quedó a disposición de la Justicia Penal de Menores pero es inimputable.

