En medio de la despedida de Tomás Tello, el chico de 18 años asesinado por una patota en Año Nuevo, su madre, Samanta, dio información sobre un episodio previo al asesinato, que pudo haber incidido en el asesinato de Santa Teresita. Samanta contó que los mismos que lo atacaron intentaron entrar a una fiesta que organizó su hijo, pero Tomás los rechazó. Es decir que los conocía, pero no eran amigos suyos.

Después de abrazar a sus familiares y amigos, quienes la esperaban frente al lugar de la despedida, Samanta se detuvo para hablar con los medios antes de entrar al entierro, en el cementerio de Mar de Ajó.

Frente a la sala velatoria en la que le dio el último adiós a su hijo, Samanta deseó: “Lo único que espero es que se haga Justicia, y que todos paguen, que todos vayan presos, que todos tengan perpetua”. Y detalló: “Los que lo corrieron, los que lo golpearon, y obviamente el que lo apuñaló”.

A su vez, contó que recibió una gran contención por parte de la fiscalía y que el abogado se puso rápidamente en contacto con su familia y con ella. También reveló que recibió la visita del intendente del partido de La Costa, Juan de Jesús: “Ahora hay que esperar estos días a ver qué pasa”, manifestó.

En el momento que fue consultada por el vínculo que tenía Tomás con los sospechosos del crimen, Samanta aseguró que no era amigo de los homicidas y que su hijo no los había dejado entrar a una fiesta días antes, razón por la cual estaban enojados con él.

“Cómo habrá sufrido”, el lamento de Samanta

La madre del joven asesinado dijo que no vio el video de su hijo siendo atacado por la patota, pero expresó que piensa en ese momento y en lo que habrá pasado su hijo: “No vi el video, pero me pregunto cómo habrá sufrido esas seis cuadras que lo corrieron a palos”.

En las imágenes se ve como la patota lo corre durante varias cuadras, luego de eso, cuando lograron alcanzarlo, uno de ellos le da la puñalada mortal. Pero ese no es el único material audiovisual que es útil para la investigación, sino que además, hace unas horas, se difundió un video en el que aparece un grupo de jóvenes, entre los que se produjeron corridas y enfrentamientos a golpes en la orilla de la costa balnearia. La playa fue el primer escenario de violencia que terminó con el asesinato del joven de 18 años, quien vivía en Mar del Tuyú.

“Era un nene super trabajador, tímido, pedía permiso hasta para ir al baño. Tenía muchos amigos y amigas”, dijo Samanta sobre su hijo antes de darle el último adiós.

Y entre lágrimas concluyó: “Todavía no caí, desde ayer que lo único que hago es dar entrevistas y no tuve mi momento para estar sola y llorar por mi hijo. Prendo la televisión y lo veo en todos los canales y no lo puedo creer”.

Asesinado en Año Nuevo

A Tomás Tello Ferreyra lo mataron con una puñalada en el corazón: según fuentes judiciales, la autopsia reveló que la víctima sufrió una herida punzocortante en el tórax que dañó directamente su corazón.

Los investigadores del homicidio de Tello informaron que todavía no se secuestró el arma utilizada en el crimen, pero que aún no se sabe con certeza si se trató de una tijera, como trascendió ayer.

Según informó la agencia de noticias Télam, el fiscal Gamaleri modificó la calificación legal del crimen de “homicidio en riña” a “homicidio agravado por concurso premeditado y alevosía”: la misma imputación por la cual fueron condenados los jóvenes que mataron a Fernando Báez Sosa en enero de 2020, en Villa Gesell.

Como se puede ver en el video, la pelea comenzó en la playa, pero luego el joven fue perseguido por el grupo de personas durante varias cuadras. Tello corrió para escapar, pero fue interceptado, nuevamente golpeado y lo atacaron con un arma blanca, aún no se sabe cuál, y sufrió al menos una herida punzocortante en el tórax, por lo que tuvo que ser trasladado de urgencia al hospital de Santa Teresita, donde falleció.

El fiscal general de Dolores, Diego Escoda, sostuvo en declaraciones a radio Mitre: “Esto comenzó a raíz de un conflicto anterior que ocurrió el 23 de diciembre pasado. No sabemos qué pasó, pero la hipótesis es que fue venganza o represalia por ese hecho anterior”.

Fuentes de la investigación señalaron que los sospechosos tienen 16, 17, 21, 22, 27, 29, 33 y 57 años, el noveno aún no fue identificado. Además, revelaron que uno de ellos es el padre de Damián Kopelian (21), sindicado como autor de la puñalada que derivó en la muerte de Tello.

