Tenía un arma en una bolsa, se le escapó un tiro y baleó a un florista en Santa Teresita

Un hombre resultó gravemente herido tras recibir un disparo en la pierna en el marco de un insólito episodio ocurrido en Santa Teresita. Según las primeras reconstrucciones, el tiro se efectuó de manera accidental desde un arma que estaba dentro de una bolsa que cargaba una persona con la que conversaba en la calle.

El hecho ocurrió el viernes por la noche en la calle 41, entre 4 y 5. Una cámara de seguridad captó a cuatro personas en una vereda de esa localidad, en la calle 41 entre 4 y 5. Dos de ellas charlaban con normalidad. El hombre mayor tenía una bolsa común, tipo de compras, que comenzó a manipular. La sacó del banco en el que estaba apoyada y la alzó. De repente, una detonación y una víctima que cae al suelo y se sujeta la pierna izquierda.

En medio del desconcierto, dos mujeres que estaban cerca de la escena reaccionaron con gestos de sorpresa. El dueño de la bolsa, en tanto, se acercó al hombre herido. El video del fatídico momento se hizo viral en las últimas horas.

Se le escapó un disparo desde una bolsa e hirió a un florista en Santa Teresita

Según pudo saber LA NACION, la víctima es un vendedor de flores de la zona que fue identificado como Jorge García, de 53 años. El disparo que recibió en la pierna fue grave, de acuerdo con las primeras informaciones, porque le afectó el fémur. Tras ser revisado en el lugar, el hombre fue trasladado de urgencia al hospital local, donde los médicos decidieron que debería ser intervenido quirúrgicamente.

Se le escapó un disparo desde una bolsa e hirió de gravedad a un florista en Santa Teresita. Policía de la provincia de Buenos Aires

El autor del disparo es un hombre de 71 años, vecino de Santa Teresita. Según su relato a la Policía, dijo que se encontraba conversando con la víctima cuando se le cayó una bolsa de tela que contenía una pistola y disparó a García.

Se le escapó un disparo desde una bolsa e hirió de gravedad a un florista en Santa Teresita. Policía de la provincia de Buenos Aires

La Justicia imputó al poseedor del arma en una causa caratulada como lesiones graves culposas y portación ilegal de armas, con intervención de la UFID Nº 1 de Mar del Tuyú. Además, se ordenó el secuestro del arma calibre .36 con cinco municiones y la realización de pericias, entre ellas el dermotest.