Santa Teresita: intensa búsqueda de un hombre de 41 años que desapareció tras ingresar al mar

Un hombre es intensamente buscado desde la tarde de este martes en Santa Teresita, Partido de la Costa, luego de ser arrastrado por el agua en un sector de playa cercano al muelle de la localidad, informaron fuentes de Defensa Civil a LA NACION.

El episodio ocurrió alrededor de las 16.30, en la zona de playa ubicada a la altura de la calle 38, un sector con bandera roja, que prohíbe el ingreso de bañistas.

Según reconstruyó este medio, una pareja se encontraba en el lugar cuando fue sorprendida por las condiciones del agua, lo que motivó la intervención del guardavidas.

Durante el operativo, una mujer de 24 años logró ser rescatada, mientras que el acompañante no pudo ser auxiliado y fue visto por última vez en el agua.

Según relataron fuentes a este medio, el guardavidas que participó del rescate alcanzó a sujetar al hombre durante algunos instantes, pero en medio de la situación perdió fuerzas y se soltó, sin volver a salir a la superficie.

El individuo fue identificado como Mariano Arredondo, de 41 años, domiciliado en Lanús, indicaron fuentes de Defensa Civil. Tras el alerta, se activó de inmediato el protocolo de emergencia y se desplegó un amplio operativo de búsqueda.

Personal de la Prefectura Naval Argentina realizó rastrillajes con embarcaciones hasta el anochecer, mientras que, ya sin luz natural, continuaron las tareas en tierra con la participación de Defensa Civil y Bomberos de la Policía, que recorren distintos sectores de playa de acuerdo con las condiciones y la tabla de mareas.

En paralelo, el municipio dispuso gomones para reforzar el operativo en las inmediaciones del muelle. Al cierre de esta edición, la búsqueda continuaba activa y no se habían registrado novedades sobre el paradero del hombre.

Fuentes del Partido de La Costa señalaron en diálogo con LA NACION que durante la temporada de verano se mantiene activo un operativo de seguridad en playa, con puestos de guardavidas distribuidos a lo largo del frente marítimo. En ese marco, reiteraron la recomendación de ingresar al agua únicamente en sectores habilitados, respetar el código de banderas y seguir en todo momento las indicaciones del personal.

Según explicaron, la bandera roja se utiliza para advertir sobre condiciones de riesgo extremo y prohíbe el ingreso al agua en zonas donde pueden registrarse corrientes de retorno, cambios bruscos en la profundidad o alteraciones en el movimiento del mar, especialmente en áreas cercanas a muelles o escolleras. También recordaron la importancia de no ingresar al agua fuera del horario de cobertura de guardavidas y de consultar previamente ante cualquier duda, ya que el mar puede resultar peligroso aun cuando aparenta estar calmo.