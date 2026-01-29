Santa Teresita: encontraron muerto a un hombre de 41 años que había desaparecido cerca del muelle

El hombre que era intensamente buscado desde la tarde del miércoles tras desaparecer en el mar en Santa Teresita fue encontrado sin vida este miércoles en una playa de la localidad de Las Toninas, según confirmaron fuentes consultadas por LA NACION.

Se trata de Mariano Arredondo, de 41 años, con domicilio en Lanús, cuyo cuerpo fue hallado por un guardavidas cerca de las 14 en el sector costero comprendido entre las calles 48 y 50, luego de varias horas de rastrillajes. En el operativo participaron efectivos de Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil, Bomberos y personal municipal, con apoyo de gomones y un helicóptero.

Arredondo había desaparecido en una zona cercana al muelle de Santa Teresita, en una zona señalizada con bandera roja, que indica riesgo extremo y prohíbe el ingreso al agua. Las tareas de búsqueda se mantuvieron activas desde el momento de la denuncia hasta el hallazgo del cuerpo, ocurrido a varios kilómetros del lugar donde fue visto por última vez.

El cuerpo de Mariano Arredondo (41) fue hallado por un guardavidas cerca de las 14 en el sector costero comprendido entre las calles 48 y 50 en Las Toninas Marcelo Manera - LA NACION

En principio, personal de la Prefectura Naval Argentina había realizado rastrillajes con embarcaciones hasta el anochecer. Luego, continuaron con las tareas en tierra con la participación de Defensa Civil y Bomberos de la Policía. En paralelo, el municipio había otorgado gomones para los sectores cercanos a las inmediaciones del muelle.

Durante la mañana de este miércoles, el operativo se concentró en el sector costero cercano al muelle de Santa Teresita, donde se desplegaron motos de agua y un helicóptero para rastrillar la zona marítima. A pocos metros del muelle se montó además una carpa sanitaria con un médico del Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y una ambulancia en estado operativo, dispuesta para un eventual traslado de urgencia, según indicaron fuentes a este medio.

En el lugar, la bandera roja permanecía izada sobre el mar, a metros del muelle, en una señalización que advertía sobre el riesgo extremo para los bañistas. Incluso fuentes del Partido de la Costa detallaron en diálogo con LA NACION que habían reforzado la recomendación de ingresar al agua únicamente en los sectores que estaban habilitados y que se respetara el código de banderas.

Sin embargo, pese a la advertencia, numerosas personas se adentraban en el agua en una jornada de playas colmadas de turistas. Las condiciones del mar eran adversas, con aguas movidas y una marea que tendía a tirar hacia adentro, un factor que complejizó las tareas de búsqueda desde el inicio del operativo.

Arredondo había desaparecido el miércoles cerca de las 16.30, en aquella parte de la playa que se encuentra cerca de la calle 38. Una pareja se encontraba en el lugar cuando fue sorprendida por las condiciones del agua. Fue entonces que guardavidas se acercaron al rescate y lograron salvar a una mujer de 24 años. Sin embargo, su acompañante, Arredondo, no pudo ser auxiliado.

Los guardavidas lograron tomarlo del brazo y sujetarlo por unos instantes, pero el hombre perdió fuerzas y se soltó. No volvió a salir a la superficie y fue visto por última vez en el agua. Tras su desaparición, se había activado el protocolo de emergencia y se había desplegado el amplio operativo de búsqueda hasta esta tarde, cuando hallaron el cuerpo.