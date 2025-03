Crimen de Vicente López: detuvieron a un segundo sospechoso por el homicidio de Silvia Lepez

Un segundo sospechoso fue detenido en las últimas horas en la causa iniciada por el homicidio de Silvia Graciela Lepez, la mujer de 55 años que fue asesinada en la puerta de su casa en Vicente López cuando regresaba de hacer las compras con su marido que quiso evitar que le robaran el auto.

Según fuentes judiciales, se trata de Rodolfo Ismael Monge, de 43 años, que fue aprehendido este miércoles a la tarde y se suma a la detención de Elian Emmanuel Montiel Torino, de 30 años, que fue detenido horas después del crimen que conmovió a la zona norte bonaerense.

Lepez murió cuando los detenidos intentaron robar la camioneta en la que llegaba a su casa junto a su marido en la localidad de Munro, en el partido bonaerense de Vicente López.

Vicente Lopez

El homicidio ocurrió el 26 de febrero pasado, a las 19.30, en José Hernández e Independencia, en Munro. Lepez circulaba junto a su marido en una Chevrolet Tracker, cuando en la calle de José Hernández al 5640, fueron abordados por dos hombres armados y, al intentar huir del lugar, uno de estos efectuó un disparo que impactó a la altura del cuello de López.

Luego de las primeras averiguaciones, el Departamento de Investigaciones (DDI) junto a Departamento de EPDS de Vicente López, pudieron establecer que a los pocos metros los delincuentes sustrajeron a mano armada, una camioneta Ford Territory blanca y se fugaron con el apoyo de un Toyota Yaris azul en el que huyeron del lugar.

Además, se destaca que dentro de la camioneta Ford, quedó el celular del propietario que reportó geolocalización en el interior de Loma Hermosa.

Tras la búsqueda, se halló la Ford Territory y el Toyota Yaris en calle Matheu 4400, y el último vehículo en Sarmiento 1836, ambos sin ocupantes.

Ante esta situación se monta un Dispositivo de Observación Encubierta en torno a ambos rodados y los efectivos establecieron que tras abandonar los rodados, los delincuentes abordaron un VW Fox Negro que se encontraba estacionado en frente al Hospital Dr. Diego Thomson.

Más tarde, se aprehendió al hombre de 30 años, que circulaba por la zona y se realizaron pericias de las cámaras de seguridad para asegurarse de que habían capturado a la persona correcta.

Luego de dos semanas, tras varias tareas investigativas, se estableció que el segundo buscado podría hallarse oculto en una vivienda en José Ingenieros y Bolívar de la localidad de José León Suárez.

Por último, se dirigieron al lugar y la DDI con apoyo de efectivos de la localidad reconocieron al hombre que había asesinado a la mujer, pese a haber alterado su apariencia, siendo atrapado y finalmente detenido.

En un intento de robo mataron a una vecina de Vicente López

“No se merecía esto”

Nicolás, el hijo mayor de la víctima, sostuvo: “No se merecía esto mi mamá. Lo único que queremos es que se haga Justicia y que atrapen a los culpables”.

Sobre el homicidio, el joven solo sabe lo que sucedió por lo que le pudo contar su padre, que está devastado.

“Fue en la esquina de mi casa. Mi papá y mi mamá volvían del gimnasio. Mi papá estaba estacionando y los interceptaron dos masculinos [sic]. Él aceleró porque se lo pidió mi mamá y ahí le dispararon. Justo ella tenía la ventanilla baja. Mi papá está devastado. Estuvieron más de 30 años juntos. Éramos una familia que no molestaba a nadie. Mi mamá era una persona espectacular, no lo puedo entender. Hoy cuando me levanté pensé que todo era un sueño”, afirmó Nicolás, de 30 años, en declaraciones a radio Rivadavia.

La víctima era abuela. “Hablé con mi hijo mayor hace un rato y no podía ni hablar. Lloramos los dos. Él tenía a su abuela como la mejor de todas. A sus nietos ella les dio todo. Tenía un amor incondicional”, dijo el hijo de la víctima.

La investigación del homicidio quedó a cargo del fiscal de Vicente López Gastón Larramendi, funcionario que cuenta con la colaboración de la Subdelegación Departamental de Investigaciones (SubDDI) local.

