Crimen del colectivero: el abogado de los choferes que agredieron a Berni desmintió una reunión con Bullrich

escuchar

El abogado de la Unión Tranviarios Automotor (UTA), Silvio Piorno, desmintió este viernes que haya existido una reunión entre sus defendidos, los colectiveros que agredieron al ministro de Seguridad Bonaerense, Sergio Berni, y la titular de Pro, Patricia Bullrich, como trascendió desde algunos sectores del gobierno de la provincia de Buenos Aires y del Instituto Patria, que vincularon el ataque ocurrido el lunes con el principal espacio opositor.

Consultado en Radio Mitre sobre quienes soslayan que los choferes que golpearon al funcionario de Axel Kicillof trabajarían para Juntos por el Cambio (JxC), el defensor expresó: “De ninguna manera. Es una versión totalmente inexacta. Es falaz, no existe tal reunión y no pertenecen a ninguna entidad política. UTA es un gremio que es pacífico. Es más, la historia lo cuenta: nosotros somos lo que hemos sufrido violencia en nuestro propio gremio, en nuestra propia casa”.

Tras ello, agregó: “Acá lo que estimo yo que sucede es que [los colectiveros] han sido desbordados. Se les salió la cadena, como vulgarmente se dice. Fue una actuación totalmente desafortunada, pero de ninguna manera tienen algún tipo de vinculación política. Hay una foto que anduvo dando vueltas por ahí respecto de una reunión con Patricia Bullrich y no es el conductor detenido esa persona que figura en la foto. No es el que agrediera a Berni”.

La aclaración llegó días después de que el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, calificara de “inéditas” las circunstancias en las que el chofer Daniel Barrientos fue asesinado en La Matanza y le pidiera a la Justicia investigar el caso “a fondo”. “Esto no parece el robo de un colectivo. Es muy raro”, alegó y dijo tener presentes ciertas “incoherencias” que tendrían vínculo con la líder de Pro: “Lo tengo que decir, unos días antes había estado Patricia Bullrich hablando de los colectivos. Lo mismo pasó con Cristina. Milman habló unos días antes del asesinato”.

Como segunda evidencia del involucramiento de la exministra de Seguridad de Mauricio Macri, el mandatario expuso: “Después, en las agresiones a Berni, ¿qué se empezó a encontrar? Carteles similares a los de un acto de Patricia Bullrich. También colectiveros dijeron que las personas que agredieron al ministro no eran conocidas. Es raro (...) Uno no tiene que adelantarse, pero si tiene una cola, cuatro patas y ladra… Vuelvo sobre lo mismo, hay que tener cautela. Hay que esperar a ver qué es lo que diga la Justicia porque hay algo extraño, tanto en el asesinato como en la agresión. En general, no le pegan al que va a poner la cara a la zona de conflicto”.

Después de tales dichos, Bullrich no tardó en cruzar públicamente a Kicillof. En una entrevista en LN+, le pidió “estar a la cultura del cargo”. “Está llevando al pueblo argentino a una locura total y absoluta”, sostuvo sobre las dudas que sembró el funcionario acerca de los motivos que derivaron en la muerte del chofer de la línea 620.

“El gobernador y el ministro empiezan a armar el típico relato kirchnerista mentiroso para sacarse la responsabilidad que le otorgó el pueblo”, enfatizó la titular de Pro y detalló: “[Kicillof] dice que tiene que ver por un tuit en el que dije que a los colectiveros los roban, los destruyen y los corren todos los días que trabajan (...) Ya viví el relato kirchnerista con el caso Maldonado. A mí me quisieron endilgar un desaparecido y no lo pudieron hacer. Acá se discute la mentira contra la verdad”.

“Los choferes están arrepentidos”

Con relación al estado de los choferes, que fueron liberados ayer luego de ser detenidos por la agresión a Berni durante la marcha en reclamo de justicia por el asesinato de Barrientos, Piorno afirmó: “Están descansando, saliendo de la situación traumática que vivieron con los allanamientos y la detención. No nos olvidemos de que son trabajdores, no están acostumbrados a esto”.

Luego, completó: “Han tenido el tiempo de reflexionar. Ellos están totalmente arrepentidos y angustiados por lo que pasó. Analizando lo que hemos charlado con ambos choferes, fueron sobrepasados por la situación. Se desbordaron. Hay una situación estrés que vienen sufriendo con este cúmulo de hechos delictivos que vienen sufriendo. Nosotros también pensamos que alguien encendió la mecha y ellos se sumaron a eso”.

Cuando al letrado le preguntaron quién o quiénes habrían “encedido la mecha”, contestó: “No lo sabemos. Estamos tratando de determinarlo, de ver quiénes son todas las personas que tienen que ser identificadas para ver quién no es de UTA”. Sin embargo, reconoció: “Lo que es inobjetable y elocuente fue la participación de estos dos conductores que fueron detenidos, porque los videos así lo reflejan. Ellos no declararon [ayer] porque no estaban anímicamente en condiciones de hacerlo. Era su derecho también. Tiene mucho que ver todo lo que sufrió la familia [en el marco de los allanamientos], cuando ellos recibieron a la Policía abriéndoles la puerta”.

LA NACION