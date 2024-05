“Eligió más el auto que su vida”, confesó la “hiena humana” durante el juicio por el crimen del taxista

Escuchar

En la sala de la audiencia donde se lleva adelante el juicio contra Roberto José Carmona, “la hiena humana”, que hoy comenzó a ser juzgado por s el asesinato a sangre fría del taxista Javier Rodrigo Bocalón, quedó en shock al escuchar de boca del criminal por qué había matado al hombre la tarde del 13 de diciembre de 2022.

“¿Por qué lo apuñala Bocalón?”, fue la pregunta que le hicieron a la que el hombre respondió: “Eligió más el auto que su vida”, fue la respuesta que dejó atónitos a los presentes.

Sorprendido, el funcionario judicial repreguntó: “Perdón, ¿cómo?” y la “hiena humana” sumó: “Eligió más el auto que su vida. El auto era más valioso para él que su vida”.

Sin lograr procesar la explicación, le repreguntaron: “Para poder entenderlo mejor, ¿Qué quiere decir eso? ”.

En ese instante, el múltiple asesino de 61 años, amplió: “Yo no podía hacer que baje del auto utilizando palabras obscenas. Algo tenía que hacer, tampoco podía bajarme del auto, porque sí no más o porque el hombre no me quería dar el auto”.

“ Soy un depredador, soy un lobo solitario. Arranco en una ciudad que no conozco y tengo que manejar, y este hombre me impedía el manejo. El choque fue precisamente por él, porque no lograba sacar los pies de los pedales”, detalló Carmona sobre cómo comenzó su raid delictivo cuando se jugaban los minutos finales del partido entre la Argentina y Crocia por la semifinales del Mundial de Qatar 2022.

Tras el choque, Carmona robó otros dos autos para continuar con su fuga; en ambos casos utilizó un cuchillo para amedrentar a sus víctimas. Fue recapturado ese mismo día cuando pretendía mezclarse entre la multitud que festejaba en las calles de Córdoba.

El tribunal que lo juzga desde esta mañana está integrado por los camaristas Marcelo Nicolás Jaime, Juan Manuel Ugarte y Eugenio Pérez Moreno, junto con jurados populares. La acusación correrá por cuenta del fiscal de Cámara Hugo Almirón; Carmona será asistido por el defensor público Aníbal Zapata. Hay dos querellantes particulares: el padre del taxista y una de las víctimas del robo de vehículos.

El proceso judicial se lleva bajo estrictas medidas de seguridad. Tal es su peligrosidad, tanto aquello de lo que se lo cree capaz, que en la sala de audiencias está encerrado en una celda de vidrio.

“La seguridad de Carmona está a cargo del Servicio Penitenciario de la Provincia de Córdoba. Hoy llegó desde la cárcel de Cruz del Eje, pero seguramente queda en Bouwer durante todo el juicio de Córdoba”, detalló una fuente oficial a LA NACION y agregaron: “En la jornada de hoy está siendo trasladado el acusado desde su lugar de alojamiento que es la cárcel, el establecimiento penitenciario de la Ciudad de Cruz del Eje directamente a la sede de estos tribunales y luego será alojado, estimamos, en la cárcel de Bouwer hasta la finalización del juicio”.

