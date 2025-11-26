Crimen en City Bell: atraparon al principal sospechoso por el homicidio de la psiquiatra de 68 años

Tras el crimen de Virginia María Franco, una mujer psiquiatra de 68 años que fue encontrada muerta en su vivienda de City Bell, detuvieron este martes al principal sospechoso por el homicidio. Se trata de Javier Gustavo Echeverguren, un hombre de 38 años mantenía contacto habitual con la víctima por su labor como jardinero. Fue capturado en Quilmes, tenía un bolso y un boleto para viajar en micro a Tucumán este mismo martes.

La investigación apunta hacia Echeverguren luego de comprobar que había sido registrado por cámaras de seguridad mientras caminaba hacia la casa de la víctima el día de su muerte, según informó el medio platense El Día. Las imágenes muestran que, casi una hora después de haber llegado a la casa de Franco, regresó por el mismo camino y con una bicicleta que podría coincidir con una perteneciente al fallecido esposo de la psiquiatra.

El principal sospechoso por el crimen de City Bell fue detenido en Quilmes

A esto se sumó el análisis de antenas telefónicas, que reveló que el celular de la víctima se activó por última vez cerca del domicilio del sospechoso antes de quedar apagado. La causa está a cargo de la UFI Nº11, conducida por el fiscal Álvaro Garganta, y del Juzgado de Garantías Nº5, de la jueza Marcela Garmendia.

Noticia en desarrollo.