El video que muestra a Barrelier y Soledad en el auto que usó el detenido para deshacerse del cuerpo de Agostina Vega

Un nuevo video involucra todavía más a la expareja de Claudio Barrelier, Soledad Andreani, en el femicidio de Agostina Vega. La filmación la muestra junto al detenido en el auto Ford Ka negro horas después del crimen. El vehículo, propiedad de la mujer, habría sido el que utilizó el hombre para deshacerse del cuerpo de la adolescente de 14 años.

Las imágenes fueron publicadas por el medio local ElDoceTV y corresponden al lunes 25 de mayo, dos días después de la desaparición de Agostina. De acuerdo a la investigación, la familia de la adolescente perdió su rastro el sábado por la noche, cuando la joven se subió a un remis y viajó hasta la casa de Barrelier en el barrio Cofico. La adolescente nunca salió.

Grabaciones de cámaras de seguridad revelaron que Barrelier se trasladó en un Ford Ka negro a un descampado en el barrio Ampliación Ferreyra aquel lunes al mediodía. Andreani había asegurado que le prestó el auto “durante sólo una hora” y que desconocía lo que había ocurrido. Sin embargo, las pericias revelaron que podría estar implicada debido a que el vehículo fue lavado tres veces luego de que Barrelier lo utilizara.

Agostina Vega, la adolescente que había desaparecido en Córdoba

El nuevo video la implica todavía más en el femicidio. La secuencia difundida por el medio cordobés muestra al auto estacionado frente a un negocio cerca de las 13 de aquel lunes. Allí se ve que Andreani desciende del vehículo con un buzo claro y lentes negros. También se la observa hablando por celular. Minutos después, Barrelier baja del asiento del conductor y habla con Andreani.

El hombre abre el baúl y manipula una especie de lona, que la dobla y deja en el mismo lugar. Luego, ingresa al negocio, donde compran varias cosas y las ponen dentro del baúl.

El pasado lunes Andreani fue detenida por encubrimiento agravado. Aun así, en declaraciones públicas, la mujer había afirmado que nunca imaginó que Barrelier pudiera estar involucrado en un femicidio y que el acusado le había insistido varias veces para que le prestara el auto con la excusa de llevarle ropa a un familiar. Ella dijo que terminó accediendo a pesar de “tener una fea sensación” y que, cuando volvió a subirse, no notó nada extraño, salvo olor a cigarrillo. “Siempre me usó”, aseguró.

Exclusivo: el video de Barrelier junto a Soledad Andreani y el Ford Ka negro luego del femicidio de Agostina Vega. 🚨



La filmación corresponde al lunes 25 de mayo, minutos antes de las 13. Según la investigación, ese auto habría sido utilizado por Barrelier para trasladar y… pic.twitter.com/W91bXsYgRg — eldoce (@eldoceoficial) June 9, 2026

Andreani vive en el barrio Yofre. En sus redes sociales, detalla que trabajaba como “productora” en el bar “Wachitas”. Es hincha de Instituto, como Barrelier, y tuvo una relación intermitente durante varios meses con él.

A pesar de insistir con su falta de involucramiento, tanto la querella que representa al padre de Agostina como la de sus abuelos habían pedido que fuera imputada por encubrimiento. El abogado Carlos Nayi sostuvo que la mujer “habría aportado logística” para el traslado de los restos. Además, puso foco en el lavado del vehículo. Fernanda Alaniz, abogada del padre de Agostina, expresó que la mujer tuvo una supuesta “actitud activa” durante el encuentro que tuvo el padre de la joven y Barrelier frente a su vivienda.

Soledad Andreani, la tercera detenida en la causa Instagram

Según describió, Andreani intervenía constantemente y “reconducía la conversación” cada vez que el acusado “se iba” del tema o perdía el hilo de lo que estaba relatando.

El fiscal Raúl Garzón ordenó allanamientos en el lugar donde el hijo de Andreani llevó el Ford Ka negro para ser lavado y también en el establecimiento en donde la mujer trabajaba como productora. El local, ubicado en Nueva Córdoba, fue clausurado por la Municipalidad por irregularidades.

Andreani es la tercera detenida en la causa. El segundo fue Osvaldo Fassetta, un hombre de 47 años que vivía en el domicilio de Barrelier y que también fue imputado por encubrimiento agravado.