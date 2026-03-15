Crimen en La Matanza: asesinaron a balazos a un docente que trabajaba como chofer de aplicación

Un docente, padre de una niña de 3 años, fue asesinado en Virrey del Pino, en el municipio de La Matanza, en el marco de un robo el sábado por la noche. La víctima, identificada como Cristian Eduardo Pereyra, trabajaba como chofer de la aplicación de viajes Didi cuando fue sorprendido por el pasajero que llevaba en el rodado. El delincuente era un policía bonaerense que le disparó cinco veces, lo dejó tirado a un lado de la autopista Presidente Perón y se fugó con el auto.

Tras una ardua pesquisa de la Unidad Temática de Homicidios de La Matanza, a cargo del fiscal Adrián Arribas, se pudo identificar quién había sido el último pasajero de la víctima.

Al ser entrevistado por los investigadores en una comisaría de la zona, el sospechoso incurrió en varias incongruencias, por lo que, por orden judicial, el efectivo, que presta servicio en la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI) —una fuerza especial de la Policía de la Provincia de Buenos Aires— fue aprehendido. El operativo estuvo a cargo de la Policía Federal Argentina (PFA), según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso directo a la causa.

La hermana de la víctima, Victoria Pereyra, dijo en las redes sociales que su hermano trabajaba como chofer de aplicación “porque no llegaba a fin de mes” con su salario de docente. “Lo mataron para robarle en la autopista Presidente Perón”, informó la mujer a través de un posteo en Facebook, donde además pidió que se difunda el episodio.

El crimen

De acuerdo con los primeros datos recabados por este diario, Pereyra circulaba por esa autopista del oeste en sentido hacia Ezeiza cuando, de repente, el pasajero que llevaba lo sorprendió para robarle. Una vez que el delincuente, que resultó ser un efectivo policial, se fugó con el vehículo Chevrolet Corsa de color verde oscuro de Pereyra y las pertenencias del docente, dejó tirado el cuerpo sin vida de la víctima a un costado de la vía. Un llamado al 911 alertó del hallazgo del hombre muerto.

Pereyra trabajaba como docente técnico en las Escuelas Técnicas N.° 8 y N.° 10 de La Matanza y durante los fines de semana y en sus ratos libres trabajaba como chofer de Didi para obtener dinero.

“Acompañamos el pedido de justicia y expresamos nuestro más enérgico repudio hacia todo hecho de violencia hacia los y las docentes y al conjunto de todos los trabajadores”, indicó, a través de un comunicado, la Unión Docentes Argentinos (UDA).