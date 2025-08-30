Crimen en La Matanza. El asesino de Candela Santa María se mató rodeado de policías y el móvil del homicidio aún se desconoce

Una joven de 24 años fue asesinada ayer de un disparo en la cabeza mientras trabajaba como conductora de una aplicación de viajes en el partido bonaerense de La Matanza. La víctima, identificada como Candela Santa María, fue baleada dentro del vehículo por una persona que, de acuerdo con el testimonio de allegados a la mujer fallecida, habría simulado ser un pasajero para atraer a la conductora a una mortal trampa en el cruce de La Bastilla y Coronel Ramos. Familiares, amigos y vecinos de Santa María pidieron ayer justicia e hicieron visible ese reclamo con el corte durante varias horas de la ruta 3, en la zona de la localidad de González Catán. El señalado homicida se suicidó algunas horas después, cuando estaba rodeado de policías.

Esa persona que era el principal sospechoso de la investigación liderada por el fiscal Diego Rulli, vivía en la misma cuadra en la que se cometió el asesinato y tenía antecedentes de venta de drogas y en paralelo un historial de consumo de sustancias ilegales. Ese joven de 20 años, identificado como Rodrigo López, habría sido señalado ante la policía por vecinos que observaron la calle desde sus casas luego de escuchar el estampido de un disparo.

Los familiares de la víctima explicaron que el rastro de sangre llevaba del Fiat Cronos que conducía Santa María hasta una casa cuyos portones se encontraban asegurados con cadenas y candados. Alan, un hermano de la joven asesinada, se quejó por la lenta reacción policial ante el homicidio. Incluso, comentó que él y sus allegados guiaron a los uniformados hasta la vivienda del presunto asesino.

“Hoy a las 7 me avisaron que estaba muerta y esto fue a la 1 de la madrugada. El comisario de González Catán no fue capaz de mandar un móvil. Cuando nosotros fuimos a la comisaría estaba tomando mate y nos atendió como si estuviera en su casa. Nosotros mismos después fuimos a dar una vuelta en el barrio y encontramos la casa del asesino“, dijo el hermano de la víctima al conversar con LN+ mientras encabezaba el corte de la ruta 3 en protesta por la inseguridad que costó ayer otra vida en La Matanza.

El presunto asesino fue detectado por la policía en la tarde de ayer, en la casa de un primo, en la localidad de Virrey del Pino. En ese lugar de mató con un disparo al verse rodeado, según fuentes de la investigación. Uno de sus familiares habría escuchado la confesión del homicida: “Me mandé una cagada”. El motivo del crimen aún no quedó aclarado.

La joven baleada había comprado el auto hace cuatro meses y, de acuerdo con el relato de sus familiares, utilizaba ese vehículo para trabajar como conductora de dos aplicaciones de viajes, con la intención de pagar las cuotas del Fiat Cronos. Para sus allegados, Santa María llegó a la esquina de La Bastilla y Coronel Ramos para recoger a un pasajero. Los detectives, en cambio, no están tan seguros de que esas fuesen las circunstancias que rodearon el crimen.

Es que dos de las aplicaciones de viajes habrían descartado que Santa María tomase ese servicio con sus plataformas, donde quedan registradas las interacciones de todos los conductores. Queda como alternativa la posibilidad de que la joven respondiese a la llamada en forma particular, como si fuese un remise.

Los investigadores se inclinan por una opción que deja de lado el contacto mediante una aplicación de viajes dado que el celular que Santa María usaba como conductora registrada no fue el teléfono que portaba en el momento del asesinato. Los familiares indicaron a los detectives que el homicida se llevó el iPhone que la víctima utilizaba como móvil personal. Los detectives esperan reconstruir la secuencia del crimen y la fuga del asesino a partir del análisis de cámaras de seguridad.

Homicidio en ocasión de robo o asesinato con cualquier otra motivación aparece como la duda en el momento de definir la calificación judicial. Sin embargo, el móvil del crimen no cambia que la violencia de la inseguridad en el conurbano se quedó con otra joven vida en el municipio que tiene la tasa de homicidios más alta.