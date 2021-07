“Cuando cayó, Chano cayó a los pies de Amendolara”, dijo el abogado del policía que le disparó

El abogado de Facundo Amendolara, el policía que le disparó al cantante Santiago “Chano” Moreno Charpentier (exlíder de la banda Tan Biónica) en medio del brote psicótico violento que tuvo a principios de semana, contó esta mañana que su defendido irá hoy a la fiscalía para ser imputado formalmente en la causa y afirmó además que el músico estaba a menos de dos metros y con un cuchillo en la mano cuando recibió el disparo del agente.

“Cuando cayó, ‘Chano’ cayó a los pies de Amendolara”, declaró Fernando Soto y quiso mostrar así la inminencia del posible ataque de Charpentier al oficial, quien disparó su arma reglamentaria para supuestamente defenderse.

Asimismo Soto, quien además es el abogado del policía Luis Chocobar, juzgado por matar a un ladrón que le robó y dejó al borde de la muerte a un turista de los Estados Unidos, aseguró que ahora la remera del cantante será importante en la investigación, en tanto podrá dar indicios sobre la distancia en la que ambos se encontraban al momento del disparo.

El agente de policía que disparó contra Chano Moreno Charpentier

“La remera apareció ayer, no estaba secuestrada ni preservada, eso nos preocupa, no tiene la cadena de custodia. Se buscarán residuos de disparos en la remera y deberían estar igual, pero ya no es lo mismo”, dijo en diálogo con el canal C5N y después afirmó que “no es tan fácil probar la distancia”.

Sobre el accionar de Amendolara, de 27 años, casado y padre de una beba, el abogado detalló que en un primer momento el oficial intentó tranquilizarlo, sin entrar a la casa del barrio privado “La Verdad”, ubicado en Exaltación de la Cruz, pero que después, ante la situación, debió ingresar.

Tan Biónica en el Luna Park Agustín Dusserre - ROLLING STONE

“‘Chano’ estaba fuera de sí, los insultaba, hasta que va a la cocina, abre un cajón, se pone algo en los bolsillos, y entonces los invita a pasar”, agregó Soto y siguió: “Primero Chano quiso atacar a una oficial femenina, avanzó hacia ella, pero después lo vio a Amendolara y se acercó y, cuando estaba a menos de dos metros, sacó el arma Amendolara”.

La nueva información aportada por Soto tuvo lugar tras la entrevista que le hizo ayer LN+, donde aseguró que “Chano” quiso atacar a varios oficiales. “Amendolara empieza a retroceder, había un macetero en el medio, le dice ‘alto policía’ y cuando estaba a dos metros o menos, ‘Chano’ estaba con el cuchillo para apuñalarlo y entonces le dispara para evitar que lo apuñale”, declaró anoche Soto.

“Amendolara tuvo un instante muy cortito para decidir y en ese instante se jugaba su vida”, añadió ayer el abogado.

La investigación

Hoy, cerca de las 9.30, Soto y su defendido se presentarán ante la fiscalía que lleva adelante la causa para escuchar la imputación. El policía por el momento no brindará declaraciones. Su abogado aseguró que se encuentra “sobrepasado, como es lógico”, y que será él quien hable en su lugar con las autoridades.

Caso Chano: Anoche nos llamaron de la Fiscalía para avisarnos que hoy el Fiscal notificará personalmente a Amendolara que se encuentra formalmente imputado en la causa (art. 60 Cód. Procesal Penal). — Fernando Soto (@Doctor_Soto) July 30, 2021

Amendolara será imputado formalmente en la causa que investiga lo que ocurrió en la madrugada del lunes pasado, cuando en la casa del barrio privado el músico, quien dio positivo de cocaína y marihuana, tuvo un brote psicótico y protagonizó escenas de violencia frente a su madre, médicos que habían sido convocados al lugar en busca de ayuda, y los oficiales que también se acercaron al lugar ante la emergencia.

Por el disparo que recibió, “Chano” debió ser operado de urgencia en el Sanatorio Otamendi de la Ciudad y perdió el riñón, el bazo y parte del páncreas. En las últimas horas, tras permanecer en terapia, dio signos de mejora al despertar y mostrarse estable.

El barrio La Verdad en Exaltación de la Cruz, donde fue herido por la policía el músico Chano Enrique Villegas - LA NACION

