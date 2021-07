El estado de salud de Chano Moreno Charpentier: pasó la noche sin fiebre y analizan trasladarlo a una habitación común

Santiago “Chano” Moreno Charpentier continúa internado en el sanatorio Otamendi luego de haber recibido un disparo por parte del policía Facundo Amendolara, quien intentó detener el accionar agresivo del artista, de acuerdo a lo que consignaron desde la Policía de la Provincia de Buenos Aires.

El lunes fue operado de urgencia y le extirparon parte del páncreas, el bazo y el riñón izquierdo, y además le suturaron una perforación del colon. A días de la intervención, el exlíder de Tan Biónica sigue evolucionando de manera favorable.

Según pudo saber LA NACION, Chano pasó las últimas horas sin fiebre y podría ser trasladado a una habitación común en el transcurso de la tarde o bien en la mañana del viernes.

Por otro lado, su hermano Gonzalo, más conocido como “Bambi” Moreno Charpentier, se pronunció en Twitter para agradecer las muestras de apoyo. “Gracias por todo el amor en forma de mensajes a cada persona que me transmite su cariño, preocupación y respeto por esto que estamos viviendo. En los abrazos de ayer y hoy, le pude llevar a mi hermano todo el apoyo y energía que nos envían y que son de gran ayuda estos días”, escribió el músico y ex compañero de su hermano en la banda que formaron en el año 2002.

La madre de Chano habló con la prensa completamente devastada por lo sucedido. “La primera víctima es mi hijo, que está luchando por su vida”, expresó entre lágrimas Marina Charpentier, quien se encontraba en la casa de Capilla del Señor al momento de los hechos. “Acá no hay nadie contra nadie, no es la mamá contra la policía. Cómo yo voy a estar en contra de la policía de Capilla del Señor, de una gente que nos cuida, y que han ayudado a mi hijo tantas veces”, sumó.

Marina, la mamá de Chano: “La primera víctima es mi hijo, que está luchando por su vida”

“Acá solo hay víctimas . La primera víctima es mi hijo, la mamá de Amendolara, que debe estar sufriendo como yo, y todas las mamás de todos los Chanos, que padecen la enfermedad de adicción, que piden ayuda y no tienen respuesta”, expresó. Marina contó que llamó a una guardia médica al ver cómo estaba su hijo. “Sabían que se iban a encontrar con alguien que estaba mal, yo solo pedí ayuda. No sé a quién tenían que mandar, o cómo es el procedimiento, solo pido que hagan algo con la ley de salud mental porque estamos todos los padres de los enfermos, la adicción es una enfermedad, y nadie nos da respuestas”, pidió. “Está lleno de madres que no tienen visibilidad, que están golpeando puertas y nadie las escucha”.

Qué sucedió en el episodio

Guardia periodística en la puerta del Sanatorio Otamendi donde se encuentra internado Chano Moreno Charpentier Alejandro Guyot - LA NACION

El domingo a la noche, en la madrugada ya del lunes, el músico se encontraba en su casa cuando su madre se alarmó por su estado de salud. Como ella misma lo ha relatado, decidió llamar a los médicos, quienes quisieron llevarlo en ambulancia para internarlo, pero Charpentier se negó y comenzó a mostrar signos de violencia. Como consecuencia, intervino la policía y, al intentar atacar a Amendolara abalanzándose contra él con un cuchillo, el músico recibió un disparo en el abdomen por el que fue trasladado de urgencia al sanatorio donde fue operado de urgencia.

El primer parte policial que se conoció indicaba que Charpentier “se encontraba con brote psicótico como consecuencia de consumo de estupefacientes”. Cuando la policía llegó a su residencia de Capilla del Señor, estaba en el patio trasero, con el cuchillo en la mano.

El agente de policía que disparó contra Chano Moreno Charpentier

En cuanto a la causa que investiga el episodio, este miércoles el fiscal general de Zárate-Campana confirmó que Amendolara quedó imputado “de hecho” en la causa en la que se investiga su accionar ante un presunto brote psicótico del cantante.

El funcionario José Luis Castaño identificó al acusado como el oficial subayudante Facundo Nahuel Amendolara, de 27 años, quien “fue formalmente notificado sobre la pericia balística (a realizarse) para que eventualmente pueda nombrar al perito (de parte), tal como dispone el código para los imputados”. Con respecto de su situación judicial, informó: “Podríamos hablar de una imputación de hecho, porque es indudable que un hecho existió. Desde ese lugar, hay que darle las garantías de que pueda controlar la prueba que se produjo y que eventualmente se pueda utilizar en su contra”.

