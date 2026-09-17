Cuatro menores robaron un auto en San Justo, huyeron de la Policía y chocaron en plena persecución

Las calles de la localidad bonaerense de San Justo, partido de La Matanza, fueron testigo de un asalto que finalizó con una persecución y con cuatro menores que fueron detenidos luego de chocar con el vehículo que le habían robado a una mujer. Tres de ellos fueron trasladados a un centro de salud por heridas producidas por el accidente.

El episodio ocurrió el miércoles por la tarde cuando cuatro adolescentes abordaron a una mujer que se trasladaba en un Peugeot 207 en la intersección de Inclán y Ombú, según consignó Oeste Noticias.

Los menores sorprendieron a la víctima de 28 años, rodearon al vehículo para que no pudiera avanzar y la amenazaron con golpes y un arma de fuego para que lo entregara.

La situación fue divisada por efectivos de la Policía Bonaerense, pertenecientes al Comando Norte y a la Comisaría de San Justo. Inmediatamente, iniciaron una persecución y montaron un operativo cerrojo con el fin de detener a los sospechosos y recuperar el rodado.

La persecución se extendió por casi 20 cuadras y finalizó en el cruce de las calles Bermejo y Gavilán. Según se puede observar en una de las cámaras de seguridad de la zona, el conductor perdió el control y el vehículo giró hasta chocar.

Rápidamente, agentes del Comando Norte que los seguían por detrás en una camioneta detuvieron a los menores, con la colaboración del Grupo Táctico Operativo.

La banda está compuesta por un joven de 16 años, uno de 15 y dos de 14. A su vez, tres de ellos debieron ser trasladados a un centro de salud por las heridas que ocasionó el accidente.

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Por otro lado, los efectivos finalmente recuperaron el auto robado y secuestraron una cartera, dinero y un teléfono celular, elementos que le corresponden a la víctima. Asimismo, incautaron dos pasamontañas que los ladrones habían utilizado para cometer el asalto.

La causa quedó a cargo de la Unidad Fiscal de Instrucción (UFI) N°2 de La Matanza, bajo el ala de Marcelo Germinario, y fue caratulada como robo agravado de automotor por ser cometido en poblado y en banda, bajo la modalidad de “robo piraña”.

Un robo en la misma zona

En diálogo con LN+, una vecina relató cómo sufrió el martes un robo a mano armada mientras circulaba con su hija, a solo metros de donde finalizó la persecución de los cuatro menores.

“Veníamos con mi hija y para una moto con 2 individuos. Se baja uno y nos apunta con el arma. El otro le indicaba lo que tenía que hacer y, bueno, nos robaron la mochila con pertenencias, cosas personales”, manifestó Natalia, la víctima.

“Los hechos de inseguridad acá en el barrio son moneda corriente, lamentablemente. Tenemos una escuela acá, en la otra cuadra; un jardín de infantes en la esquina; enfrente tenemos una sociedad de fomento donde todo el tiempo los chicos están haciendo actividades. Y nada, esto sucede reiteradamente. A las mamás, cuando salen del colegio, les roban; les roban a las mamás del jardín. Bueno, acá, los vecinos presentes también sufrieron algún acto delictivo. Así que, pedimos más seguridad”, agregó.