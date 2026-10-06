Cuatro personas murieron en un violento choque frontal entre dos autos en la ruta 65

Este lunes por la mañana, un violento choque frontal entre dos autos particulares que circulaban por la ruta provincial 65, entre las localidades bonaerenses de Pirovano y Urdampilleta, dejó como saldo cuatro personas fallecidas. La colisión se produjo entre un Toyota Corolla y un Renault Logan, que se embistieron por causas que ahora son materia de investigación.

Según informó el medio local La Mañana, en el Corolla viajaban Oscar Osvaldo Bauza, de 68 años, y Marta Susana Werdin, de 88 años. Las víctimas fatales estaban domiciliadas en la localidad de Carhué. En tanto, en el otro rodado siniestrado se trasladaban Fernando José Galeano, de 42, que vivía en Tristán Suárez, y José Francisco Roldán, de 59, que tenía residencia en Longchamps, en el municipio de Almirante Brown.

Un violento choque frontal entre dos autos en la ruta 65 dejó como saldo cuatro personas fallecidas. Captura de redes

Los hombres también fallecieron en la colisión ocurrida en el kilómetro 318,5 de esa ruta. Se abrió una causa penal caratulada como homicidio culposo.

Los decesos fueron confirmados en el lugar del siniestro por un equipo de profesionales de la salud del Servicio de Emergencias que acudió a la zona. El hecho provocó la movilización de bomberos de Urdampilleta, con apoyo de sus pares de Pirovano y de fuerzas policiales de esta ciudad. Durante varias horas, la ruta estuvo completamente cortada al tránsito en tanto se realizaban las correspondientes pericias.

Murió un bebé de 10 días tras un violento choque en Punta Lara

Un bebé de 10 días de vida murió y su hermana, de 3 años, resultó gravemente herida en un choque múltiple ocurrido en la noche del domingo en Punta Lara, en el municipio bonaerense de Ensenada. El siniestro involucró a una Ford EcoSport, un Volkswagen Up y una Fiat Fiorino. Oscar Luciano Pacheco, conductor del primero de los rodados mencionados, de 66 años, fue demorado e imputado en una causa por homicidio culposo.

El hecho ocurrió alrededor de las 22 del domingo, sobre la avenida Almirante Brown, entre las calles 106 y 108. Por motivos que todavía se investigan, la EcoSport chocó contra los otros dos vehículos. Según las primeras reconstrucciones, apoyadas en la imagen de las cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo (COM) de la Municipalidad de Ensenada, la camioneta embistió desde atrás a la Fiorino, perdió el control y luego impactó contra la Volkswagen Up roja que venía en sentido contrario.