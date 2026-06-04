La muerte de Maradona: pidieron la detención de una testigo por falso testimonio

En una nueva audiencia del segundo juicio donde se debate si hubo responsabilidades penales en la muerte de Diego Armando Maradona, el abogado Fernando Burlando, representante de Dalma y Gianinna Maradona, dos de las hijas del Diez, pidió la detención de una testigo por falso testimonio.

“No podemos permitir que venga a tomarnos el pelo. Voy a pedir, en función de todas las contradicciones advertidas, la detención de la señora y la formación de una causa”, sostuvo Burlando ante los jueces Alberto Gaig, Pablo Rolón y Alberto Ortolani, integrantes del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°7 de San Isidro, a cargo del debate.

Burlando se refería a Nelsa Marilin Pérez, de 76 años y quien fue coordinadora de la empresa Medidom, firma que presta el servicio de enfermeros y equipamiento médico. Ahora está jubilada.

El abogado de Dalma y Gianinna también dijo: “Es vergonzoso lo que estamos escuchando. Es demasiado para la familia Maradona. Lo estamos advirtiendo todos, no es una cuestión de edad, es solo expresar la verdad. Es falso testimonio agravado”.

Antes de que Burlando tomara la palabra, Patricio Ferrari, uno de los fiscales generales adjuntos de San Isidro y a cargo del interrogatorio a la testigo, había dicho que Pérez mentía, señaló contradicciones y sostuvo que quería beneficiar a Nancy Forlini, coordinadora médica de Swiss Medical y una de las personas sentadas en el banquillo de los acusados por su presunta responsabilidad en la muerte de Maradona.

Nancy Forlini, una de las imputadas, y Nicolás D'Albora, uno de sus abogados Natacha Pisarenko - AP

Antes del pedido de Burlando, la testigo había sido retirada de sala, tras una solicitud hecha por varios abogados porque estaba “mintiendo” y “esto ya pasó el año pasado”.

Desde el tribunal le hicieron una recomendación a los letrados: “No usen el anterior debate como argumento para este”. Era en referencia al juicio declarado nulo tras el escándalo protagonizado por la entonces jueza Julieta Makintach.

Cuando la testigo regresó a la sala de audiencias, el juez Gaig, que está a cargo de la presidencia del tribunal, le explicó: “Le pido por favor que declare la verdad y no beneficie a nadie. Yo le voy a dar el beneficio de la duda”.

Tras el pedido de Burlando, el tribunal se retiró a deliberar. El planteo del abogado de Dalma y Gianinna fue rechazado. “No se advirtió una manifestación deliberadamente mendaz como para imputarle el delito de falso testimonio, y mucho menos para ordenar su detención. No exceden el marco y, en tal caso, se deberán ponderar al momento de evaluar la credibilidad del testigo”, fue el argumento de los jueces.

Los jueces Alberto Ortolani, Alberto Gaig y Pablo Rolón [e]MARTIN ZABALA - XinHua

La declaración de la testigo había comenzado con un debate sobre la diferencia entre “cuidados domiciliarios” e “internación domiciliaria”, una cuestión clave, ya que una internación domiciliaria requiere de un equipamiento y profesionales diferentes al de cuidados domiciliarios.

Pérez explicó que si bien en la página web de la empresa para la que trabajó se dice que se dedican a prestar el servicio para internaciones domiciliarias, en realidad se trata de “cuidados domiciliarios”.

“Es cuidados domiciliarios. En la página dice internación porque está diagramada así hace 25 años. Es cuidados. Si fuera internación tendría que armar un lugar como un hospital llevarlo a la casa”, explicó. Entonces, el fiscal Ferrari se refirió a lo que la testigo había dicho en la etapa de instrucción.

“No la quiero hacer larga, en la declaración dijo 14 veces internación domiciliaria”, dijo el representante del Ministerio Público. La testigo insistió en que el servicio prestado había sido “cuidados domiciliarios”.

A Pérez le preguntaron si Forlini estuvo a cargo del equipo de enfermeros y médicos que atendió a Maradona. La testigo sostuvo que era el neurocirujano Leopoldo Luque la persona que dirigía. En referencia a otros de los imputados sentados en el banquillo de los acusados. El fiscal Ferrari volvió a señalar una contradicción. Fue tras ese momento que la testigo fue retirada de la sala.

Finalmente, tras preguntas de los abogados defensores, la testigo terminó de declarar. Antes de retirarse, el fiscal Ferrari le preguntó a Pérez cómo había llegado a los tribunales de San Isidro. “En taxi”, respondió. Entonces el representante del Ministerio Público repreguntó: “¿Sola?”. Pérez explicó: “Con el abogado de mi empresa”. Entonces se pidió identificar al letrado y quedó asentada su identidad.