Quién es Nicole Verón, la expolicía que grababa contenido erótico y fue detenida tras un choque fatal

Nicole Verón, la exintegrante de la Policía de la Ciudad que fue desvinculada de la fuerza tras difundirse contenido erótico que realizaba con el uniforme policial, volvió a quedar en el centro de la atención pública este jueves luego de verse involucrada en un choque fatal sobre la autopista Riccheri. Tras el siniestro, en el vehículo en el que viajaba se encontraron un arma de fuego y sustancias estupefacientes, por lo que quedó detenida. Según confirmó LA NACION, fue liberada horas después.

La joven había adquirido notoriedad a fines de 2025, cuando salió a la luz que publicaba fotos y videos para redes sociales y plataformas de contenido para adultos mientras vestía prendas reglamentarias de la fuerza porteña.

Por entonces, Verón contaba con poco más de tres años de antigüedad en la Policía de la Ciudad y se encontraba con licencia médica. Su situación fue evaluada por la Junta Médica de la fuerza, que durante el proceso detectó las cuentas @itsnicolehot y @itsoficialnicole, donde difundía contenido explícito.

La mujer fue suspendida y luego echada de sus funciones

La joven de 25 años subía tanto a Tiktok, a X y a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, fotos, videos e incluso actuaciones con otras personas. En ese momento, en Instagram, acumulaba 60.000 seguidores, mientras que en Tiktok tenía 40.000 y 206.000 “me gusta”. Actualmente, las cuentas permanecen desactivadas.

A raíz de la repercusión del caso, sus superiores elaboraron un informe en el que sostuvieron que su conducta “afectaba notablemente el prestigio de la institución” y constituía un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”. Además, remarcaron que la situación excedía el plano de la libertad de expresión debido a su vinculación con las normas que regulan el funcionamiento de las fuerzas de seguridad.

Verón, por su parte, explicó en varias entrevistas que lo hacía por dinero, ya que transitaba una licencia médica por un tratamiento a causa de violencia de género de su expareja que le generaba obtener la mitad de su sueldo.

A partir de la apertura de un sumario interno, los funcionarios de la fuerza decidieron separarla de su tarea mientras avanzaba la investigación. Finalmente, días después del escándalo se resolvió la exoneración y baja definitiva de Verón de la Policía de la Ciudad.

La nueva causa

El accidente ocurrió en la autopista Ricchieri, en sentido a Ezeiza

El episodio que volvió a ubicarla en las noticias ocurrió este miércoles por la tarde en el kilómetro 23,6 de la autopista Riccheri, mano hacia Ezeiza. El siniestro involucró a una camioneta Ford Ecosport, un BMW y un Toyota Etios.

Fuentes policiales informaron que, como consecuencia del impacto, el conductor de la Ecosport, Hugo Javier López, de 48 años, salió despedido del vehículo y murió en el lugar. En tanto, el conductor del Toyota Etios, identificado por sus iniciales W.T., también de 48 años, resultó ileso.

El BMW era conducido por una joven de 21 años identificada como E.S., quien viajaba acompañada por una adolescente de 17 años y por Verón.

Durante las actuaciones posteriores al choque, los efectivos encontraron en el interior del vehículo una pistola Bersa BPP calibre 9 milímetros con su cargador colocado y ocho municiones intactas. De acuerdo con fuentes de la investigación, el arma habría sido ocultada debajo de uno de los asientos tras el accidente.

Durante la requisa también se encontraron sustancias estupefacientes y elementos utilizados para su fraccionamiento, por lo que los investigadores analizan una posible vinculación con actividades de narcomenudeo. A partir de estos hallazgos, Verón fue trasladada a la Comisaría 4ª de Barrio Uno y quedó detenida bajo una imputación inicial por homicidio culposo, tenencia ilegal de arma de guerra y averiguación de ilícito. Horas después la liberaron y la investigación continuará su curso.