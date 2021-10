Cuento del tío: cayeron los estafadores que usaron a un cerrajero para abrir dos cajas fuertes de una víctima

Osvaldo F., un vecino de Palermo de 90 años, atendió el teléfono y cayó en la trampa. Pensó que su interlocutor era su hijo y habló un largo rato hasta que, ante la insistencia, le dijo que tenía los dólares que le pedía, pero que no se los podía dar porque no encontraba las llaves de la caja fuerte. “No hay problema, te mando a tu casa un cerrajero”, recibió como respuesta. Poco después, el cofre de seguridad estaba abierto y, sin saberlo, el hombre le entregaba parte de sus ahorros a un desconocido, pensando que era un amigo de su hijo.

Pero, en una nueva comunicación, a Osvaldo F. se le escapó el dato de que tenía otra caja fuerte donde atesoraba más dólares. Y la secuencia se repitió: el mismo cerrajero recibió una llamada telefónica para que fuera devuelta a la propiedad de Luis María Campos al 700 para abrir otro cofre de seguridad. Y así, el hombre de 90 años, con pocas horas de diferencia, le entregó 185.000 dólares a una banda de estafadores dedicados a la modalidad conocida como “el cuento del tío”.

Detuvieron a tres acusados de protagonizar una estafa del cuento del tío

En las últimas horas, y después de diez meses de investigación, tres de los supuestos integrantes de la banda de estafadores fueron detenidos. Así lo informó el Ministerio de Seguridad de la Nación en un comunicado de prensa.

En una serie de allanamientos ordenada por la jueza en lo criminal y correccional porteña Carina Rodríguez, detectives de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron al supuesto autor de las llamadas telefónicas, al ladrón que habría ido a retirar los dólares a la casa dela víctima y a una mujer acusada de ser “partícipe” de la estafa.

Los allanamientos, hechos en inmuebles de Luján y Junín, estuvieron a cargo de personal del Departamento Unidad Federal de Investigaciones Especiales (Dufie), a cargo del comisario inspector Carlos López Monet.

“El cerrajero hizo su trabajo de buena fe. Él nunca supo que las personas que le encargaron el trabajo era parte de una banda de estafadores. Él fue después de haber recibido una llamada donde le solicitaban un servicio en Palermo y no sospechó nada extraño”, sostuvo a LA NACION una fuente de la investigación.

Según los voceros consultados, el “llamador” que se hizo pasar por el hijo de la víctima, le dijo a Osvaldo que un amigo iba a pasar por su casa para buscar los dólares y llevarlos al banco para cambiarlos billetes por otros de una nueva edición.

“La conversación duró varios minutos. La víctima, en un momento de la charla, dijo que no podía abrir la caja fuerte porque no encontraba la llave. Rápido, el estafador le dijo que se quedara tranquilo que le mandaba un cerrajero. Después cuando el delincuente llamó para avisarle que ya estaba su amigo para retirar los dólares, el hombre le dijo que tenía otra caja fuerte y, entonces, volvieron a llamar al cerrajero”, recordó a LA NACION una fuente policial.

Los sospechosos fueron identificados después de analizar todos los teléfonos celulares que se activaron el día de la estafa. En las próximas horas, los sospechosos serán indagados por la jueza Rodríguez.