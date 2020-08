Cristina Castro Fuente: Télam - Crédito: Horacio Culaciatti

El caso por la desaparición de Facundo Astudillo Castro entra esta semana en una etapa de definiciones. Su madre, Cristina, viaja a Buenos Aires: este lunes, al mediodía, la recibirá el Presidente Alberto Fernández en la Quinta de Olivos y mañana estará en la ex ESMA, donde un grupo de especialistas capitaneados por el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzarán con la delicada misión de determinar si los restos hallados hace nueve días cerca del límite entre Villarino y Bahía Blanca pertenecen al joven que ayer debió haber festejado con su familia su cumpleaños número 23.

"Tengo muchas emociones encontradas. Hoy Facundo cumpliría 23 años, y voy a seguir sosteniendo lo mismo porque así lo siento: a mi hijo lo mató la policía bonaerense de Villarino, yo sé perfectamente lo que pasó", dijo hoy la mujer al canal de noticias TN.

"Cada vez más está demostrado que gente poderosa" está "encubriendo" la participación de la fuerza de seguridad provincial en la desaparición del joven, sostuvo Cristina Castro, que, no obstante, auguró que "ninguno de ellos se va a escapar" porque "lo que hicieron no tiene perdón".

"La Justicia tiene que cambiar. Hoy me tocó a mí, hoy yo lloro a mi hijo, pero escucho todos los días y me he puesto en contacto con muchas familias de chicos que ingresaron a una comisaría y después aparecieron 'suicidados'", agregó, y se refirió al caso de Franco Martínez, el joven de 21 años hallado ahorcado el jueves pasado en la Reserva Ecológica porteña, luego de haber estado desaparecido un mes.

Sostuvo que a ella le "toca en lo más profundo escuchar a cada una de estas personas que nadie más escucha" y criticó al ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, porque "desfila en todos los programas de TV y no tuvo la decencia de llamar a cada una de esas familias y explicarles por qué sus hijos aparecieron 'suicidados'". Añadió: "Estamos muy cansados. En la Argentina en la que estamos hoy no nos vamos a olvidar nunca de lo que pasó en cuarentena".

Después de cuestionar a la jueza federal de Bahía Blanca María Gabriela Marrón por haber rechazado el pedido de sus abogados para apartar del caso al fiscal Santiago Ulpiano Martínez, Castro alimenta sus esperanzas en lo que ocurra desde esta semana en Buenos Aires.

Dijo sentirse "fortalecida" antes de su reunión con el Presidente, con quien ya mantuvo al menos dos conversaciones telefónicas.

"Yo me mantengo firme; me he tomado unos días después de que apareció el cuerpo para estar con los míos y llorar con mi gente, mi familia y amigos de Facu, porque si no, no voy a poder soportar todo lo que viene", siguió.

En esa línea, contó que se lleva "el abrazo de cada una de las personas que quieren" a su hijo porque sabe que "de ahora en adelante, cuando estén los resultados [de la autopsia], la lucha va a ser otra".

"Yo no voy a parar, si tengo que dar vuelta la Argentina y el mundo lo voy a hacer. A estos desgraciados que me arrebataron a mi hijo, que hoy tendría que estar festejando su cumpleaños, no voy a parar hasta verlos detrás de las rejas", concluyó.

Peritaje fundamental

Cristina Castro y sus dos abogados viajaron hoy hacia la Capital con la idea de "quedarse lo que sea necesario", porque al regresar al sur provincial deberán cumplir con los 14 días de aislamiento obligatorio en sus domicilios por la pandemia de coronavirus. Luciano Peretto, uno de los querellantes, adelantó que participarán de una audiencia con integrantes de la organización Amnistía Internacional, aunque el foco principal será monitorear el peritaje forense sobre los restos hallados en Gobernador Cerri.

Peretto afirmó que aguarda la autopsia para identificar los restos encontrados en la localidad de General Daniel Cerri "en el marco de una hipótesis tan compleja y difícil" como la de la desaparición forzada, y aseguró que el testimonio de un trabajador portuario que vio movimientos en la zona del hallazgo "viene a engrosar y a robustecer" esa línea investigativa.

En diálogo con el canal de noticias TN, el letrado comentó esta mañana que de la autopsia que realizará desde este martes el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) participará Virginia Creimer, la médica forense designada como perito de parte por la querella, quien "va a tener encomendados dos aspectos muy importantes".

"El primero tiene que ver con la identificación cadavérica, la comparación genética que nos permita confirmar o descartar que esos restos correspondan a Facundo; y el segundo tiene que ver con la posibilidad de tener información sobre cómo, cuándo y dónde puede haber muerto esa persona", detalló el letrado.

En ese sentido, señaló que obtener los resultados de esos análisis y la identificación de los restos "es muy importante en el marco de una hipótesis tan compleja y difícil" como la de desaparición forzada, la cual, según él, es "muy clara en el marco de la investigación".

Por otra parte, Peretto se refirió al testigo que dijo haber visto "movimientos extraños" en el cangrejal donde fueron hallados los restos óseos el pasado 11 de agosto, y contó que el hombre "se acercó a la querella y ofreció su testimonio", por lo que ya solicitaron a la jueza federal de Bahía Blanca, María Gabriela Marrón, que lo cite a declarar.

"Aporta un testimonio objetivizado, no solo dice qué es lo que vio el martes 11 por la noche, sino además los mensajes de texto y audios que mandó esa noche a familiares, sorprendido por los movimientos que veía", dijo.

En su relato, según Peretto, el testigo "hace referencia a un lugar totalmente desolado, en invierno, de noche y en cuarentena, a movimientos de luces en un lugar donde específicamente cuatro días después aparece un cuerpo presumiblemente del caso más importante de la provincia de Buenos Aires".

"Esto nos resultó sumamente llamativo y viene a engrosar y a robustecer la hipótesis de la desaparición forzada, porque ese cuerpo para nosotros ha sido plantado para tratar de favorecer la otra hipótesis que se viene sosteniendo, sobre que Facundo haya tenido un accidente o un suceso confuso en su derrotero hacia Bahía Blanca", agregó.

En ese sentido, el abogado indicó también que la perito Creimer "ha manifestado que le llama la atención la situación del hueso blanco", lo que "sucede cuando es sometido a algún proceso de ácido o de cal", por lo que el cadáver "podría haber sido sometido a algún otro proceso químico anterior a ser depositado en ese lugar".

"Sobre todo por lo improbable que resulta el hecho de pensar que alguien en su sano juicio y de manera voluntaria haya optado caminar por ese lugar, de monte bajo y espinoso, y lo que no es monte es un terreno totalmente irregular, donde uno se queda parado diez segundos y se empieza a hundir", concluyó.