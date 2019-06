Daniel "Billy" Oyarzún, al otro día de haber sido declarado "no culpable" de vuelta en la carnicería Crédito: Archivo/Ricardo Pristupluk

Leonardo Scannone 24 de junio de 2019

Daniel "Billy" Oyarzún, el carnicero de Zárate que persiguió, atropelló con su auto, mató a un ladrón al aplastarlo contra un poste de luz y luego fue declarado "no culpable" por un jurado popular hace poco menos de un año, volvió a ser noticia tras el cierra de listas para las próximas elecciones.

Oyarzún será el séptimo precandidato a concejal por la ciudad de Zárate dentro del armado político de Juntos por el Cambio. Así lo reveló el diario La Voz de Zárate.

Daniel "Billy" Oyarzún al momento de firmar cómo precandidato a concejal por la ciudad de Zárate.

Oyarzún tiene que pasar el filtro de unas Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO). En esa ciudad bonaerense, Juntos por el Cambio resolverá las candidaturas a intendente en un contienda electoral entre la rama del Pro, liderada por Julian Guelvenzu como precandidato a jefe comunal y el brazo de la UCR, encabezado por Sandra Paris.

Guelvenzu fue quien convocó a Oyarzún para que sea precandidato a concejal. "La realidad es que él se acercó al espacio, buscó contención. Contó el hecho como realmente había sido y uno se ponía en lugar de él y después con la resolución del juicio vimos que quedó todo rectificado como él lo había contando", explicó a LA NACION el precandidato a intendente.

"Es el reflejo de lo que sufren un montón de vecinos de Zárate que están cansado de los delitos, de los robos y ven en nosotros ese acompañamiento con el compromiso en conjunto de Cristian Ritondo y la gobernadora que no tuvo miedo de ir contra la mafias. En esa misma linea vamos nosotros en la lucha contra el delito y el candidatear a Oryarzún cristaliza esa política", sustuvo Guelvenzu.

Dos días después de que el carnicero matara al ladrón, el 15 de septiembre de 2016, el presidente Mauricio Macri se había expresado en favor de lo que había hecho Oyarzún.

"Quiero decir que más allá de toda la reflexión que tenga que hacer la Justicia en la investigación, si no hay riesgo de fuga, porque es un ciudadano sano, querido, reconocido por la comunidad, él debería estar con su familia, tranquilo, tratando de reflexionar en todo lo que pasó", había dicho el mandataria en radio La Red.

Luego, el secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, despegó a Macri de aquella declaración y sostuvo a Futurock: "El Presidente en ningún momento avaló lo hecho. No se expidió si es culpable o inocente".

Daniel "Billy" Oyarzún, al momento de salir de la primera audiencia que lo juzgó tras haber asesinado a un ladrón Crédito: Silvana Colombo

El 14 de septiembre de 2018, un año después del hecho, Oyarzún fue declarado "no culpable" por un jurado popular que lo exculpó de haber matado a un ladrón. "Yo sabía que era inocente, no dudé nunca del resultado. Ahora voy a laburar y a cuidar a mi hija, y ver si puedo recuperar la carnicería que era mi sueño. Yo no soy un justiciero, siempre fui un laburador", había dicho Billy al salir de los tribunal de Campana tras escuchar la resolución que lo dejó en libertad.