De Belgrano a Villa Crespo: detuvieron a un falso médico que seguía atendiendo pacientes durante su prisión domiciliaria

La puerta blanca de una casa en Villa Crespo quedó sellada con fajas de clausura tras un operativo que reveló una práctica clandestina: en ese domicilio, donde debía cumplir prisión domiciliaria, un falso médico esteticista continuaba atendiendo pacientes como si nada hubiera cambiado. La escena marcó el final de una investigación que comenzó con una denuncia por presunta mala praxis y terminó con la detención del hombre, condenado en 2024 por ejercicio ilegal de la medicina.

El operativo se realizó en una vivienda situada en Batalla del Pari al 600, donde el hombre cumplía la condena impuesta en 2024. La investigación comenzó a partir de una denuncia por presunta mala praxis, que derivó en tareas encubiertas y en la revisión de redes sociales. Los detectives de la División Delitos contra la Salud y la Seguridad Personal confirmaron que el imputado continuaba promocionando tratamientos estéticos y regenerativos, los mismos que lo habían llevado a enfrentar cargos judiciales.

Villa Crespo: cayó un falso médico que atendía pacientes en su casa pese a cumplir prisión domiciliaria

Con las pruebas reunidas, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 24, a cargo de Juan Manuel Neumann, ordenó el allanamiento. Cuando los efectivos ingresaron, hallaron al sospechoso vestido con un delantal médico azul, rodeado de insumos y aparatología. En el sitio público SISA del Ministerio de Salud de la Nación se verificó que no posee matrícula ni título habilitante para ejercer la medicina.

Personal policial realiza el inventario de insumos y equipos secuestrados durante el allanamiento en la casa utilizada como consultorio ilegal. Policía de la Ciudad

Durante el procedimiento se secuestraron más de 250 jeringas, 150 agujas hipodérmicas y pericraneales, 110 frascos y ampollas medicinales —varios vencidos—, anestésicos, esteroides, hormonas, vitaminas y preparados sin identificación sanitaria. También se decomisaron diez cajas y frascos con medicamentos y soluciones inyectables, junto con seis equipos y máquinas de uso médico y estético, entre ellos aparatos de presoterapia, radiofrecuencia, electromedicina, estimulación y aparatología facial y corporal. El listado incluyó macrogoteros, llaves de tres vías, apósitos, gasas, sondas, vendas, descartadores patogénicos y material de bioseguridad.

Personal policial realiza el inventario de insumos y equipos secuestrados durante el allanamiento en la casa utilizada como consultorio ilegal. Policía de la Ciudad

Además, los oficiales incautaron documentación manuscrita con datos de supuestos pacientes y tratamientos, dos sellos, tres teléfonos celulares y cuatro computadoras. Mientras se realizaba el arqueo de insumos, llegaron personas que aseguraron tener turnos para ser atendidos, quienes fueron identificadas para una eventual citación judicial.

El magistrado dispuso comunicar la flagrancia a la Unidad Fiscal Norte, que ordenó la detención del involucrado por ejercicio ilegal de la medicina y su traslado a una alcaidía de la Policía de la Ciudad. También se ordenó el secuestro de todos los elementos y la clausura del inmueble, que fue efectivizada con la colocación de las fajas correspondientes.

Un agente de la Policía de la Ciudad coloca las fajas de clausura en la puerta de la vivienda de Villa Crespo donde funcionaba el consultorio clandestino Policía de la Ciudad

Los antecedentes del detenido se remontan a más de 12 años atrás, cuando comenzó a ofrecer servicios de estética y medicina regenerativa en el barrio de Belgrano. Tras varias investigaciones, en 2024 fue condenado a un año de prisión domiciliaria, beneficio otorgado por problemas de salud. Sin embargo, la denuncia reciente y las pruebas reunidas demostraron que nunca dejó de operar, lo que derivó en esta nueva intervención judicial.