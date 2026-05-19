Jorge Tartaglione, médico, sobre la rinitis y el frío: “Los casos de alergia aumentaron un 30% por el cambio climático”

El especialista visitó los estudios de LN+ y aseguró que ocho millones de argentinos padecen esta afección; en qué se diferencia del resfrío y cómo se la puede tratar
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“Ocho millones de argentinos padecen alergia, de los cuales, uno de cada cinco sufre rinitis”. Con ese dato, Jorge Tartaglione analizó este cuadro que afecta a muchas personas en la transición que existe con la llegada del frío. “La nariz se transforma en agua”, aseguró el cardiólogo en su visita a LN+, en medio del avance de un frente polar en territorio argentino.
“La alergia es una reacción exagerada de nuestro sistema de defensa que nos dice: ´che, algo está pasando´”, explicó Tartaglione. Para graficar su ejemplo, mencionó: “Si vivís en Buenos Aires o en el interior del país y hay árboles de plátanos en la vereda, generan una alergia tremenda”.
En palabras de Tartaglione, “los casos de alergia aumentaron hasta un 30% por el cambio climático”. A diferencia de un resfrío convencional, de acuerdo con la explicación que brindó, la rinitis se caracteriza “porque lagrimeás y te empieza a salir agua por la nariz”.
Diagnóstico y tratamiento
“Para diagnosticar estos cuadros lo primero es hacer un análisis de sangre para medir los niveles de inmunoglobulina e -anticuerpo encargado de desencadenar reacciones alérgicas- y test cutáneos", detalló Tartaglione.
“Y su tratamiento, dependiendo los casos y analizando las consecuencias que van apareciendo, casi siempre se realiza con gotas y spray”, agregó.
“Me parece muy importante resaltar esto: si tienen tos por más de quince días, quizás no sea un simple resfrío o una rinitis. Es importante no retrasar la consulta médica”, concluyó.
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