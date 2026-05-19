Una pareja se defendió a los golpes y evitó que un grupo de delincuentes entrara a su casa

Una pareja de Santa Clara del Mar evitó que un grupo de delincuentes entrara a robar a su casa enfrentándolos a los golpes. En el video, que se viralizó en redes sociales, se ve cómo los ladrones atacan violentamente a la mujer y su marido.

Los cuatro delincuentes entraron al patio de la vivienda, ubicada en la esquina de Acapulco y Santa Elena, alrededor de las 23.30 horas, tras lograr trepar uno de los muros de la casa. Los atacantes estaban encapuchados, vestidos de negro y con linternas para poder moverse pese a la oscuridad.

El momento del intento de robo en Santa Clara del Mar

Según informó el diario de la costa bonaerense 0223, el enfrentamiento empezó cuando los delincuentes sorprendieron a la mujer en el jardín del domicilio. Ella los vio, comenzó a gritar y pedir ayuda a los vecinos que pudiesen estar cerca.

Al escuchar lo que ocurría, su pareja, que estaba dentro de la casa, salió al patio y comenzó inmediatamente un forcejeo contra los cuatro sujetos, intentando impedir que pudiesen avanzar. En medio de la pelea, donde también se involucró la mujer, los delincuentes la agarraron del pelo, la golpearon y la empujaron hasta tirarla al piso.

Finalmente, tras minutos de tensión, gracias a la resistencia de las víctimas y la insistencia de sus gritos, el grupo de ladrones abandonó su plan inicial y escapó saltando nuevamente el paredón.

De acuerdo con el medio citado, los vecinos de la zona ya denuncian la constante repetición de este tipo de episodios y manifiestan preocupación por la inseguridad en la ciudad costera.

La causa judicial se encuentra a cargo del fiscal Ramiro Anchou, titular de la Fiscalía Descentralizada. El personal de la DDI analiza las imágenes de las cámaras de seguridad con el objetivo de detener a los responsables del intento de robo. Por el momento, no se descubrieron pistas que puedan ser decisivas en la identificación de los implicados.

Otro robo de esta semana en la costa

Una pareja de jubilados de 82 y 85 años vivió una situación similar en su casa de Mar del Plata, ubicada en la esquina de las calles Alvear y Garay. El pasado sábado por la noche, un grupo de delincuentes ingresó a su vivienda por el techo, desconectó las alarmas y mantuvo a los ancianos atados durante una hora y media.

Mientras exigían dinero, los golpearon y atacaron a uno de ellos con un destornillador. Más tarde escaparon con distintas pertenencias y el auto del matrimonio, que fue recuperado poco tiempo después.

Si bien las víctimas se encuentran fuera de riesgo tras el ataque, todavía no volvieron a su casa por el miedo que les representa. De acuerdo con el diario local, este hecho de inseguridad se suma a una extensa lista de robos que se registraron esta semana en la costa argentina.