Detuvieron a un hombre que viajaba en colectivo de larga distancia con 159 millones de pesos sin declarar
El operativo lo llevó a cabo la Gendarmería en la provincia de Tucumán; según datos del allanamiento, el individuo no tenía aval legal
- 2 minutos de lectura'
El Ministerio de Seguridad Nacional informó este lunes que la Gendarmería Nacional interceptó a un hombre de nacionalidad argentina mientras viajaba desde Tucumán hacia la provincia de Buenos Aires con 159 millones de pesos en una mochila sin aval legal. Esto activó de inmediato un procedimiento para investigar el origen de los fondos.
El colectivo tenía itinerario Salta-Buenos Aires y en la Ruta Nacional n.º 9, kilómetro 1358 (peaje Molle Yaco), en la localidad de Trancas, oficiales de Gendarmería incautaron las pertenencias del detenido conforme con la infracción que se explicita en la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario).
El hecho sucedió luego de que percibieran una cantidad alta de dinero en efectivo que estaba oculto. Según informaron fuentes oficiales, ante la sospecha de una maniobra ilícita, se solicitó la colaboración de personal de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses Tucumán, que contabilizaron un total de 159.980.000 pesos argentinos.
Como siguiente paso, se secuestró el dinero y toda la documentación que resulte de relevancia para la investigación. Así lo dispusieron el Juzgado Federal Nº 3 y la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de la provincia. En cuanto al dueño del equipaje, el Magistrado permitió que continúe en libertad supeditado a la causa.
- 1
Persecución de película en La Plata: robaron una camioneta, huyeron de la policía y terminaron en una zanja y a los tiros
- 2
A los 15 años mató a un playero de Rosario a sangre fría, lo pusieron en un programa de testigos protegidos, lo abandonó y fue detenido de nuevo
- 3
De Attica a Brooklyn: la historia del asesino serial que Nueva York nunca pudo dejar atrás
- 4
Estafas desde la cárcel: allanaron la casa de un agente penitenciario por supuestos vínculos con el asesino del Mago Alex