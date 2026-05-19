Detuvieron a un hombre que viajaba en colectivo de larga distancia con 159 millones de pesos sin declarar

El Ministerio de Seguridad Nacional informó este lunes que la Gendarmería Nacional interceptó a un hombre de nacionalidad argentina mientras viajaba desde Tucumán hacia la provincia de Buenos Aires con 159 millones de pesos en una mochila sin aval legal. Esto activó de inmediato un procedimiento para investigar el origen de los fondos.

El colectivo tenía itinerario Salta-Buenos Aires y en la Ruta Nacional n.º 9, kilómetro 1358 (peaje Molle Yaco), en la localidad de Trancas, oficiales de Gendarmería incautaron las pertenencias del detenido conforme con la infracción que se explicita en la Ley 24.769 (Régimen Penal Tributario).

El dinero era transportado en una mochila de mano por un hombre de nacionalidad argentina sin aval legal (Fuente: Ministerio de Seguridad Nacional)

El hecho sucedió luego de que percibieran una cantidad alta de dinero en efectivo que estaba oculto. Según informaron fuentes oficiales, ante la sospecha de una maniobra ilícita, se solicitó la colaboración de personal de la Unidad Técnica de Criminalística y Estudios Forenses Tucumán, que contabilizaron un total de 159.980.000 pesos argentinos.

El Juzgado Federal Nº 3 y la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dispusieron el secuestro del dinero (Fuente: Ministerio de Seguridad Nacional)

Como siguiente paso, se secuestró el dinero y toda la documentación que resulte de relevancia para la investigación. Así lo dispusieron el Juzgado Federal Nº 3 y la Fiscalía Federal Nº 1 de Tucumán y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) de la provincia. En cuanto al dueño del equipaje, el Magistrado permitió que continúe en libertad supeditado a la causa.