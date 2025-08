“De esa persona espero cualquier cosa”: habló Julieta Prandi antes de que comience el juicio contra su ex

Llegó el día que esperó desde que se animó y denunció por abuso sexual a su exmarido y padre de sus dos hijos, Claudio Contardi, por abuso sexual y violencia de género. “Es horrible, pero muy necesario. Esperé mucho tiempo para que llegara este momento. Confío en la Justicia”, sostuvo Julieta Prandi, poco antes de ingresar en el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 de Zárate-Campana.

Contardi comenzará a ser juzgado hoy por el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí”.

La actriz, modelo y conductora sostuvo, conmovida, que pasó años sufriendo “violencia física, verbal, psicológica y sexual” por parte del padre de sus hijos. Y dijo que “de esa personase puede esperar de cualquier cosa”.

Prandi sostuvo, además, que confía en el trabajo de los jueces y en el de su abogado Javier Baños y el equipo de Fernando Burlando.

“Me preparé con amor, con mis hijos, mis padres, mi pareja y mi hermana que acaba de aterrizar de Chile. Estoy fuerte y lista, lo que no quiere decir que no esté rota, porque a mí ya me rompieron”, dijo.

Prandi será la primera testigo del debate. Baños contó que le solicitaron al tribunal que el acusado no esté presente cuando declare la víctima.

“Vamos a exigir que el tribunal adopte todas las medidas imprescindibles para garantizar la seguridad de Julieta y de su familia”, sostuvo el abogado.

En el juicio, el Ministerio Público estará representado por el fiscal Christian Fabio, que estuvo a cargo de la instrucción de la causa.

“El fiscal Fabio ha solicitado la elevación a juicio de los presentes obrados entendiendo que existen elementos de prueba suficientes para demostrar que Contardi sería el autor del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por causar un grave daño en la salud mental de la víctima, reiterados en concurso real entre sí”, afirmó el juez de Garantías de Zárate-Campana Luciano Marino al elevar el expediente a la etapa de juicio oral y público.

Tras la presentación del fiscal Fabio, el abogado Juan Carlos García Dietze, defensor de Contardi hasta poco antes de la reciente feria judicial, se opuso a la elevación a juicio de la causa y solicitó el sobreseimiento de su asistido. Luego renunció.