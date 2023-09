escuchar

Lautaro Iván Carrachino fue goleador de las inferiores de San Lorenzo. Campeón en la 7ª división, compañero entre otros de Marcos Senesi, lo comparaban, por su estilo de juego, con Carlos Tévez. A mediados de 2016, con 19 años, firmó su primer contrato profesional con el club azulgrana, un vínculo que debía durar hasta junio de 2020. Era una promesa, pero el hechizo de un futuro como estrella del fútbol se deshizo hace tres años, en enero. En ese tórrido verano, una banda narco intentó usurpar un departamento en unos monoblocks del barrio Villegas, en Ciudad Evita, La Matanza, para instalar un búnker de venta de drogas. Mataron de un tiro en la cabeza a uno de los ocupantes . Para la Justicia, “Taro”, aquel pichón de crack, fue uno de los pistoleros que cometieron el homicidio.

El futuro de Carrachino, de 26 años, comenzará a definirse desde mañana a las 8.30, cuando será juzgado por el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°4 de La Matanza, junto con Christian Daniel “Chucky” Cruz, de 45, por “homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por el empleo de arma de fuego”. ¿La víctima?: Rubén Oscar López, el vecino al que los narcos intentaron usurparle el departamento el 27 de enero de 2020.

“En cinco horas sacá todas tus cosas, porque venimos y los matamos a todos”, fue la amenaza que numerosos testigos escucharon de boca de los ahora acusados. Ni siquiera esperaron el tiempo que ellos mismos habían dado; tres horas después regresaron y ejecutaron de un tiro en la cabeza a López.

Fuentes judiciales informaron a la agencia de noticias Télam que los jueces Gerardo Gayol, Franco Fiumara y Matías Jorge Rouco escucharán, en la primera audiencia, el requerimiento de elevación a juicio. En la misma jornada, Taro y Chucky tendrán la posibilidad de declarar, si es su voluntad. Se enfrentan a la pena máxima del Código Penal: prisión perpetua.

Lautaro Carrachino

Según surge del dictamen acusatorio del fiscal de Homicidios Dolosos de La Matanza, Federico Medone –que en el juicio oral y público utilizará como base el fiscal Sergio Alejandro Antín–, a la 1.40 del 27 de enero de 2020 Cruz y Carrachino, portando armas de fuego, ingresaron a la fuerza en una vivienda situada en el primer piso del Monoblock 18 del Barrio Villegas y, tras amenazar a una joven que vivía en el lugar con su pareja y su hijo de 2 años, sustrajeron una PlayStation 4, cuatro gorras tipo visera, una camiseta de fútbol de la selección colombiana, 500 pesos y un morral con documentación a nombre del hijo de la mujer.

Según consta en el requerimiento de elevación a juicio al que tuvo acceso Télam, los acusados le dijeron a la joven: “En cinco horas saca todas tus cosas, porque venimos y los matamos a todos”. Para los investigadores, tanto el futbolista como su cómplice tenían intenciones de apoderarse de ese departamento para utilizarlo como punto de venta de drogas al menudeo. Ambos acusados, según las fuentes, actuaban siempre bajo ese mismo modus operandi para copar domicilios y comercializar estupefacientes en distintos barrios y asentamientos de La Matanza.

Los detectives establecieron que Carrachino trabajaba con Chucky Cruz, que estaba en pareja con su tía y había sido condenado a prisión perpetua en 2003 por robo con arma, tentativa de homicidio calificado, daño, homicidio simple en grado de tentativa y homicidio calificado, aunque fue liberado en 2016 por la Justicia de Morón.

Lautaro Carrachino, en mayo de 2016, con el exmanager de San Lorenzo, Bernardo Romeo, tras firmar su primer contrato profesional con la institución azulgrana

En cualquier caso, en la investigación se detalló que, casi tres horas después de la primera amenaza contra los habitantes del monoblock 18, Taro, Chuky y otros dos hombres regresaron al lugar, armados.

“Con una clara división de roles, Cruz y un hombre que no pudo ser identificado se quedaron en la planta baja del monoblock, mientras que Carrachino y otro sospechoso, que tampoco fue identificado, subieron hasta el primer piso y se dirigieron al departamento 18”, describió el fiscal Medone.

Una vez dentro, según la acusación, el futbolista disparó contra López, quien también se hallaba en el departamento, tras decir: “Esta casa es de nosotros”.

El herido fue trasladado por un allegado al Hospital Interzonal Paroissien, donde se constató que presentaba una herida de bala en el cráneo con pérdida de masa encefálica y finalmente murió.

Toda mi vida voy agradecer a san lorenzo por abrirme las puertas de este club tan maravilloso y también por la ayuda pic.twitter.com/XDRNmXCTsY — lautaro carrachino (@lautarocarrachi) February 3, 2014

Tras el homicidio, la policía y el fiscal Medone iniciaron una pesquisa, se entrevistaron con los testigos del hecho e inspeccionaron la escena del crimen; aunque había sido limpiada, conservaba manchas de sangre, cinco vainas servidas y un plomo deformado, que fueron recolectados por la Policía Científica.

Del testimonio de la mujer que vivía en el departamento surgió que el futbolista y el otro hombre la amenazaron, le preguntaron por la anterior dueña de la casa y le dijeron: “Queremos la plata y la droga que tenés escondida”.

Antes de irse, según contó la mujer, le dijeron “esta casa es de nuestro compañero Secue” y luego la intimidaron para que sacara todo porque regresarían en unas horas a “matar a todos”.

Carrachino fue arrestado el 22 de octubre de 2020 en inmediaciones de la avenida Crovara y Cristianía, en Ciudad Evita. Llevaba diez meses prófugo. Personal del Grupo Táctico Operativo (GTO) y de la comisaría de Isidro Casanova realizaron el procedimiento vestidos de civil, en un vehículo particular y, cuando ubicaron a Taro y vieron que intentaba huir, lo redujeron y detuvieron.

El Futbol Es Mi Vida pic.twitter.com/tmKa9NUDmN — lautaro carrachino (@lautarocarrachi) September 25, 2013

El descargo

Al ser indagado por el crimen de López, Carrachino negó haber participado de los hechos y dijo que había estado con unos amigos en una cabaña de Sierra de los Padres, a media hora del centro de Mar del Plata. No negó que conocía a Chucky Cruz, y dijo que lo conocía del barrio Villegas porque era el esposo de una tía suya, pero aseguró que se lo cruzaba esporádicamente y que no tenía trato con él. Sin embargo, el fiscal Medone consideró que esa versión no coincide con lo relevado en la investigación.

“Este Ministerio Público tiene por suficientemente acreditada la forma en que ocurrieron los hechos descriptos, así como la participación de los imputados en los ilícitos que se les atribuye”, concluyó Medone en su dictamen acusatorio.

@cuervotinelli Diario Popular Del Lunes Que Feliz Me Hace El Futbol pic.twitter.com/XuyolcqTOg — lautaro carrachino (@lautarocarrachi) September 5, 2013

Antecedentes

Antes de firmar aquel promisorio primer contrato profesional, en 2013, cuando tenía solo 15 años, estuvo imputado en una causa por robo calificado por el uso de armas y homicidio calificado, en la que fue declarado inimputable por su edad. En 2014, justo después del último partido de la Reserva contra Atlético Rafaela, su padre lo pasó a buscar por la pensión de San Lorenzo y se lo llevó sin firmar los papeles, como indicaba el protocolo. El abogado Alberto Fornaro –el mismo que lo defenderá en juicio desde mañana– dijo, entonces, que el chico, que ya era el goleador de la sexta azulgrana, no tenía que ver con el crimen, sino que simplemente había sido “testigo de una riña donde murió una persona”.

El club salió a “bancar” a su jugador promesa; ya antes le había dado ayuda a su familia. Pero aunque en el club lo calificaban como “un chico ejemplar”, él se metía en problemas. En diciembre de 2019 fue detenido en la puerta del boliche Pinar de Rocha, de Ramos Mejía, con un arma de fuego encima. Esa causa la resolvió en un juicio abreviado.

LA NACION