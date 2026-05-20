Golpe al contrabando en Flores: secuestraron 5000 pares de zapatillas y mercadería apócrifa

Más de 5000 pares de zapatillas de contrabando y mercadería falsificada valuada en más de $240 millones fueron secuestrados durante una serie de allanamientos realizados en el barrio porteño de Flores, en el marco de una investigación sobre comercialización ilegal de productos importados y marcas apócrifas en la zona comercial de la avenida Avellaneda.

Como resultado de los allanamientos, los investigadores secuestraron 5043 pares de zapatillas de distintas marcas y modelos. Según determinaron las autoridades, cerca del 80% de la mercadería provenía de Brasil, mientras que el resto había sido importado desde China.

Además del calzado, los efectivos incautaron una importante cantidad de productos apócrifos y de contrabando, entre ellos 474 camperas, 600 anteojos de sol, 152 termos y 190 vasos térmicos con la inscripción “Stanley”, ocho mochilas, 20 pavas eléctricas y 25 juegos de batería de cocina.

El operativo fue llevado adelante por la Policía de la Ciudad junto con la Agencia Gubernamental de Control (AGC) y personal de la Dirección General de Aduanas, tras una causa impulsada por la Unidad Técnico Operativo Judicial (UTOJ), que permitió detectar una estructura dedicada a la venta de mercadería ingresada al país de manera irregular y, en muchos casos, con marcas falsificadas.

Los procedimientos fueron ejecutados por efectivos de la División Investigaciones de Organizaciones Criminales en 12 locales comerciales y una baulera ubicada dentro de una galería de la calle Nazca al 400. Además, participaron agentes de las divisiones Antiterrorismo, Delitos contra la Salud, Capturas y Prófugos, Búsqueda de Personas e Interpol.

Secuestraron más de 5 mil pares de zapatillas de contrabando y mercadería apócrifa por un valor de más de 240 millones de pesos en Flores Policía de la Ciudad

Durante el procedimiento también fue allanado un comercio dedicado a la venta de artículos importados, donde se encontraron termos que habían ingresado al país sin controles y que, según indicaron las autoridades, no cumplían con las normas sanitarias correspondientes.

En los distintos operativos se secuestraron además teléfonos celulares y otros elementos considerados de interés para la investigación judicial.

Secuestraron más de 5 mil pares de zapatillas de contrabando y mercadería apócrifa por un valor de más de 240 millones de pesos en Flores Policía de la Ciudad

La causa quedó en manos del Juzgado Nacional en lo Penal Económico N°5, a cargo de Diego Amarante. Según indicaron fuentes de la investigación, los comercios allanados operaban con mercadería ingresada al país en infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero y utilizaban marcas falsificadas para comercializar productos de manera ilegal en una de las zonas comerciales más concurridas de la ciudad de Buenos Aires.

El procedimiento se suma a otros operativos recientes realizados en Flores y Belgrano, donde la Policía de la Ciudad ya había secuestrado ropa, zapatillas y distintos artículos importados de contrabando o falsificados, en investigaciones orientadas a desarticular circuitos de comercialización ilegal y evasión aduanera.