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Denuncian la desaparición de más de 180.000 dólares de la casa del joven asesinado por su novio en Chaco

Así lo sostuvo uno de los abogados que representa a una de las hermanas de la víctima

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Matías Julián Álvarez Guardia, el joven de 29 años que fue asesinado de una puñalada en el pecho en Chaco, junto a Victoria Luz Cantero, la principal acusada por el crimen
Matías Julián Álvarez Guardia, la víctima, y Victoria Cantero, la sospechosa

Los abogados que representan a la familia de Matías Julián Álvarez Guardia, el joven asesinado por su novia en Chaco, denunciaron que faltaba dinero y otros objetos de valor, como un reloj, una cadenita y un anillo de oro, de la casa de la víctima.

Por el homicidio de Álvarez Guardia esta detenida su novia, Victoria Cantero, de 25 años.

El abogado Pablo Vianello, que representa a Noelía, una de las hermanas de la víctima, sostuvo que de la casa de la víctima faltaron más de 180.000 dólares. Y su colega Juan Arregín, que representa a Letizia, otra de las hermanas del joven asesinado, hizo referencia a la desaparición de una cadena y un anillo oro y un reloj.

El dinero que desapareció de la casa de la víctima, que tenía 29 años, podría estar relacionado con las actividades comerciales de Álvarez Guardia, que era dueño de una pizzería y también se dedicaba a la compravente de vehículos.

Álvarez Guardia fue asesinado a puñaladas. De acuerdo al informe preliminar de la autopsia, hubio seis heridas punzocortantes: una en la base del cuello, dos en la clavícula derecha, otras dos heridas en los brazos y una en el pulmón derecho.

Los médicos forenses creen que la puñalada mortal en el cuello fue la que le causó la muerte. Se cree que la víctima fue atacada cuando estaba en un sillón.

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