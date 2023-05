Desesperación en el tren Sarmiento: una niña se subió al tren y la madre quedó afuera

escuchar

Una madre y su pequeña hija vivieron una situación desesperante cuando en la estación Liniers del Tren Sarmiento la niña subió a una formación que arrancó sin que la madre pudiera entrar. En un video se puede ver cómo finalmente se reencontraron gracias a la asistencia de personal de seguridad ferroviario.

Si bien el caso ocurrió el 8 de abril, esta semana se difundieron las imágenes desde Trenes Argentinos para concientizar acerca de la importancia de seguir las señales sonoras que emiten las formaciones antes de cerrar sus puertas y para que los usuarios sepan que ante cualquier eventualidad se puede requerir ayuda de manera inmediata a los tótems de seguridad.

De acuerdo al video, ese 8 de abril, cerca de las 10.49 de la mañana, una madre y su hija llegan a la dársena de la estación Liniers, dispuestas a tomarse el tren. Luego se ve cómo la niña le hace un un gesto a su mamá para que se apure e ingresa a la formación.

Una niña subió al vagón antes que su mamá, se cerró la puerta y arrancó

En ese momento se cierran las puertas y la madre queda afuera, intentando vanamente abrirlas ante la mirada de sorpresa del resto de los usuarios.

La mujer, con gestos de desesperación, se dirige al tótem de seguridad dispuesto en la dársena, y pide asistencia. “Se me fue mi hija en el tren. Se me fue recién mi nena en el tren que va para el lado de Once”, le dice alterada la mujer al personal del Comando Trenes Seguros que la atiende.

Gracias a la denuncia inmediata y a las cámaras dispuestas en las estaciones, se le da aviso a los encargados de la formación, informaron a LA NACION desde Trenes Argentinos.

Así, mediante el control radial se le dice al personal del tren que la pequeña había ingresado al “AR 15, viste remera negra y pantalón cuadrille blanco y negro”. Es entonces que una mujer policía que estaba en la formación la pone a resguardo y baja con ella en la estación Villa Luro. Minutos después, madre e hija se reencuentran. En las imágenes se ve cómo la mujer abraza a la pequeña.

En 2021, se dispuso la colocación de 45 tótems en las líneas de Trenes Argentinos. Estos trabajan en coordinación con visualizadores de las 4000 cámaras y los cuatro centros de monitoreo que controlan la seguridad en las instalaciones ferroviarias. Las líneas que cuentan con estos dispositivos son Roca, Sarmiento, Mitre, San Martín y Belgrano Sur.

LA NACION

