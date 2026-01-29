Detectaron cocaína en seis menores y detuvieron al padre denunciado por violencia de género

MAR DEL PLATA — Estudios realizados a seis menores de edad, de entre 13 años y 6 meses (en este último caso, mellizos), detectaron presencia de cocaína. Según la denuncia de la madre, la sustancia habría sido suministrada por el padre, a quien también acusó por hechos de violencia de género. A partir de esa presentación, el hombre fue detenido.

El caso se originó en la ciudad de Balcarce, donde reside la familia. Los niños fueron trasladados a Mar del Plata para ser sometidos a estudios en el Hospital Interzonal Especializado Materno Infantil (Hiemi), en paralelo con el avance de una causa penal.

El acusado declaró este jueves ante el fiscal Rodolfo Moure, a cargo de la investigación, y negó los hechos. Asistido por un abogado, planteó la realización de medidas para sostener que no tiene vínculo con el consumo de drogas y atribuyó esa conducta a su expareja, madre de los menores.

Por el momento se priorizó la evaluación y la atención sanitaria de los seis chicos. En paralelo, se avanzaba con medidas para que queden bajo cuidado en un ámbito seguro, diferente del que tuvieron durante este tiempo con sus padres.

La denuncia la hizo la mujer el pasado lunes en la Comisaría de la Mujer de Balcarce, hasta donde llegó para dejar constancia de que su esposo la había golpeado. “Incluso reconoció que a ella también le suministraba droga y que en esos momentos estaba bajo esos efectos”, aseguró a LA NACION una fuente judicial. “Los drogaba para dormirlos”, insistió.

Los menores fueron atendidos primero en el Hospital Municipal de Balcarce y luego derivados al Hiemi, donde un equipo multidisciplinario los evaluó de manera individual para determinar su estado de salud.

En función de la denuncia y las declaraciones de la madre, se practicaron análisis que dieron resultado positivo. “En todos los casos”, ratificó la fuente judicial, al señalar que desde los bebés hasta el adolescente presentaban indicios de cocaína en sangre.

La detención del acusado se concretó este jueves en Balcarce. También se realizó un allanamiento en el domicilio donde vivía la familia, en el que, según los investigadores, se hallaron elementos vinculados con estupefacientes, entre ellos cocaína.

El acusado, de alrededor de 40 años, negó ante el fiscal los hechos que se le imputan, caratulados como suministro de estupefacientes agravado, indicaron fuentes del caso. Por lo pronto, seguirá detenido en la Unidad Penal N° 44 de Batán. En el expediente se mencionó que, de ser hallado culpable, podría enfrentar una pena de hasta 20 años de prisión.

Como próxima medida, en el marco de la investigación, se evalúa convocar a los menores para una cámara Gesell, con la asistencia correspondiente, para que puedan declarar como testigos.

En el ámbito judicial también se analizaban alternativas para el cuidado de los menores, con la posibilidad de que queden a cargo de familiares directos, con exclusión de los padres, en medio de acusaciones cruzadas.