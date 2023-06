Detenido con su esposa e hijo. Arrestaron a uno de los fundadores del movimiento piquetero por la desaparición de una mujer

escuchar

Emerenciano Sena fue uno de los hombres más importantes del movimiento piquetero cuando las protestas se llevaban durante días a las rutas. Chaqueño, siempre por entonces con un mameluco gris gastado y una gorrita roja que usaba dada vuelta, Sena se ganó un lugar entre los líderes de la protesta social que a comienzos de 2000 arrinconaba al gobierno de Fernando De la Rúa. Dos décadas después, Sena y su esposa tienen peso propio en la política chaqueña. Sus opositores comparan su camino con el recorrido en Jujuy por la ahora detenida Milagros Sala. Por esos antecedentes causó fuerte impactó en Chaco el arresto de uno de los fundadores del movimiento piquetero en un causa en la que se investiga la desaparición de una mujer.

Además del ahora precandidato a legislador nacional y su esposa, Marcela Acuña, precandidata a intendenta de Resistencia por el frente electoral Socialistas Unidos por el Chaco, también fue detenido hoy el principal sospechoso, César Sen, hijo del matrimonio arrestado y pareja de la mujer desaparecida, identificada como Cecilia Strzyzowsk, de 28 años. Los investigadores sospechan que están frente a un femicidio.

Los investigadores buscaron pistas del caso en la casa del líder piquetero, donde los perros adiestrados encontraron “rastros biológicos” que serán peritados en busca de establecer si pertenecen a la mujer buscada.

La situación judicial de la familia Sena se complicó el pasado jueves, cuando el hijo del piquetero declaró en la fiscalía como testigo. Los investigadores vieron que su testimonio tenía contradicciones, por lo que se ordenaron allanamientos en su casa y en la de sus padres.

Poco antes, César Senna había expresado: ”Me duele la situación porque no se qué pasa, les di toda la información que tenía que ella (por Cecilia) me confió, tengo miedo de que me pase algo. Les dije que si tengo que venir otra vez, las veces que hagan falta, con tal de que aparezca. Nunca fui violento con nadie, si alguna vez tuve un conflicto fue porque no había una salida pacífica contra personas que venían directamente a agredirme”.

La fiscalía dispuso ahora que todos los detenidos sean indagados el próximo lunes, añadieron las fuentes judiciales.

LA NACION

Temas Chaco