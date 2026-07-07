El hallazgo de una avioneta derivó en una causa con 39 imputados y el secuestro de 112 kilos de cocaína

Lo que comenzó con el hallazgo de un avión abandonado tras un aterrizaje forzoso en una finca de la zona rural de Pergamino derivó en una investigación judicial con 39 sospechosos imputados y el secuestro de 112 kilos de cocaína, 1785 pastillas de éxtasis, 53 kilos de marihuana, 522 plantines de Cannabis sativa, 195.000 dólares, 69 millones de pesos y más de 50 vehículos.

En un reciente dictamen, el fiscal federal Matías Di Lello, a cargo de la Sede Fiscal Descentralizada San Nicolás, pidió que los últimos ocho sospechosos procesados vayan a juicio, según informó el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

“Habiendo reseñado el origen de este legajo -que lo abordamos como la cuarta parte de una única pesquisa-, citado las tareas investigativas desplegadas, descripto el resultado de las diligencias ordenadas en el expediente y expuesto las pericias ordenadas, que determinan la existencia de drogas entre el material secuestrado, concluyo fundadamente que en este sumario se encuentra acreditada la materialidad de los hechos y el vínculo objetivo y subjetivo que con este tuvieran los imputados”, sostuvo el fiscal Di Lello.

Entre los acusados se encuentra Guillermo William Godoy Ayerbe, un cocinero peruano de 51 años que fue señalado por la fiscalía como líder de la organización narcocriminal.

“Se imputa a Guillermo William Godoy Ayerbe haber tenido un rol principal dentro de esta organización dedicada al tráfico de estupefacientes, como organizador y financista del grupo investigado, en distintas modalidades, registrándose múltiples conductas en coordinación y organización del tráfico ilícito de drogas, habiéndose registrado reuniones y transporte de bolsos, concurriendo con frecuencia a distintos domicilios y breves encuentros con terceros, todos movimientos compatibles con negociaciones de mercadería ilícita”, sostuvo el fiscal Di Lello al fundamentar el requerimiento de elevación a juicio presentado ante el juez federal de San Nicolás, Carlos Villafuerte Ruzo, al que tuvo acceso LA NACION.

Los ladrillos de cocaóna secuestrados a la organización criminal GNA

La avioneta que dio origen a la investigación fue hallada abandonada en la zona rural de Pergamino en mayo de 2022. El fiscal Di Lello y su equipo de colaboradores pudieron reconstruir, a partir de un chip de un teléfono celular con línea de Bolivia que secuestraron en la aeronave, que el viaje había comenzado en Paraguay.

Como informó LA NACION oportunamente, el avance de la investigación derivó en el hallazgo de 16 kilos de cocaína y en el descubrimiento, en General Belgrano, de un invernadero con 500 plantines de marihuana. En ese momento se secuestraron, además, diez vehículos, 43.000.000 de pesos y 150.000 dólares.

Además, en noviembre de 2023, los detectives judiciales y personal de la Gendarmería Nacional descubrieron el lugar utilizado como depósito para almacenar la cocaína: un departamento alquilado en el barrio porteño de Caballito. La droga llegaba a la ciudad de Buenos Aires en camionetas 4x4 desde Tucumán.

“Suponemos que los sospechosos habían firmado un contrato de alquiler temporario en Caballito para poder mudarse y no estar fijos en un lugar y así evitar ser localizados. Pero pudimos encontrar el búnker antes de que se mudaran a otro lugar”, había explicado en su momento a LA NACION un investigador que participó del caso desde su inicio.

Si bien la investigación avanzó y se logró identificar y enviar a juicio a 39 sospechosos, todavía falta atrapar al eslabón superior de la organización criminal: un narco peruano apodado “Piedrita” e identificado como David Forton Salinas, que vivía con su familia en la villa 31 de Retiro, según informó www.fiscales.gob.ar.

“A todos los imputados se los considera coautores del delito de tráfico de estupefacientes, en la modalidad de transporte, almacenamiento, distribución y tenencia con fines de comercialización, nacional e internacional, agravado por la intervención de tres o más personas, en concurso real con el delito de lavado de activos de origen delictivo agravado por haberlo cometido de forma habitual o como miembros de una organización o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza. A Godoy Ayerbe, además, se le atribuye la organización y el financiamiento del tráfico de estupefacientes”, según se informó.