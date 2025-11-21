Quién es la policía “tiktoker” que fue suspendida por sus videos

Nicole V. tenía tres años y tres meses de antigüedad en la Policía de la Ciudad cuando se pidió licencia médica ante sus superiores. Cuando la Junta Médica la evaluó para determinar su aptitud psicofísica, los profesionales se llevaron una sorpresa: la joven agente tenía en sus redes sociales cientos de videos con contenido explícito con el uniforme puesto.

En varios videos que subía tanto a Tiktok, como a X y a la plataforma de contenido exclusivo OnlyFans, se la veía a Nicole con el uniforme de la Policía de la Ciudad y realizando actuaciones con otras personas. Incluso, a pesar de que en Tiktok no se puede subir contenido explícito sexual por las normas de convivencia, en Onlyfans ella sí lo hacía.

En Instagram, Nicole acumula 60.000 seguidores, mientras que en Tiktok tiene 40.000 y 206.000 me gusta. Además de llevar puesto el uniforme en todas sus tomas, la exagente muestra en uno de sus brazos un tatuaje que dice “Emma”.

El escándalo surgió cuando ella se tomó licencia médica. Su caso fue derivado a la junta de la Policía de la Ciudad para determinar su aptitud psicofísica. Al investigarla, descubrieron videos en las cuentas @itsnicolehot y @itsoficialnicole. “Se observa a la oficial junto a otra persona jugando al pool, ambas vistiendo el uniforme institucional sin distintivos identificatorios”, indicaron las autoridades.

Sus superiores redactaron un informe en el que se indicó que la conducta “afecta notablemente el prestigio de la institución” y constituye un “uso indebido de las prendas y equipo policial asignado”. Además, se insistió en que el caso está lejos de tratarse de un tema de libertad de expresión debido a que involucra la preservación del orden público y los principios rectores de la Seguridad Pública establecidos en la Ley 5688.

Tras la intervención de Asuntos Internos y el traspaso del sumario a la Oficina de Transparencia y Control Externo, se abrió un sumario administrativo y el 16 de octubre fue pasada a disponibilidad, por lo que no podrá ejercer volver a ejercer el cargo hasta que haya una decisión final sobre su situación.