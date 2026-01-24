Detuvieron a la madre de la joven detenida por el crimen de Jeremías Monzón y se abrió una nueva hipótesis

El fiscal Francisco Cecchini, a cargo de la investigación por el homicidio de Jeremías Monzón, el joven de 15 años asesinado en diciembre en Santa Fe, ordenó este viernes la detención de la madre de la adolescente de 16 años acusada del crimen. La mujer, de 40, se encuentra en situación de calle y es investigada como presunta partícipe.

Según informó el medio local El Litoral, la detención se realizó después de la incorporación de nuevos elementos probatorios que modificaron el curso de la investigación y que llevaron a la Fiscalía a elaborar una nueva hipótesis sobre el rol de la mujer. La madre de la imputada, en tanto, fue puesta a disposición del Ministerio Público de la Acusación.

Los investigadores ahora analizan la posibilidad de que la mujer haya incentivado o avalado de algún modo la conducta de su hija antes del ataque que terminó en el crimen. Asimismo se evalúan testimonios y comunicaciones que fueron agregados al legajo. Hasta el momento, la única imputada era la menor, con lo cual el arresto de la madre implica un giro importante en la causa.

Este viernes se divulgó en redes sociales un video, supuestamente filmado durante el asesinato de Monzón, a un costado del estadio del club Colón, al sur de esta ciudad. Las imágenes mostraron que el joven fue sometido a torturas y que su exnovia de 16 años participó del brutal homicidio.

Jeremías Monzón tenía 15 años

La grabación tiene una duración de cuatro minutos y se lo ve a Monzón gritando de dolor y los autores del crimen golpeándolo y cortándolo mientras le exigen el teléfono celular y le reclaman unos presuntos “videos” de su intimidad con la joven allí presente. “¿Dónde tenés los videos?”, le preguntan con insistencia los agresores, según se observa en el video. “Estoy sangrando”, responde Jeremías y agrega: “En el celu”. “¿Tenés los videos ahí, sí o no? Dale. Poné la contraseña del celular”, le reclaman. Él da la clave y, en ese momento, se puede escuchar la voz de quien era su supuesta novia que exige: “Matalo”.

Según el informe al que tuvo acceso LA NACION, el video que le reclamaban los asesinos a Monzón habría sido uno que supuestamente contendría escenas de una “fiesta intima” en la que habría participado el grupo. Supuestamente, esa grabación había llegado a manos de otros jóvenes de Santo Tomé y Santa Fe, lo que “molestó” a la adolescente, que “armó” el encuentro criminal. “Todo indica que habría sido una venganza”, añadió una fuente ligada a la investigación.

Las personas que figuran en el video son la adolescente de 16 años que habría sido su novia en otro momento, y dos varones de 14 y 15. La joven, identificada como M.A. está detenida en Rosario, en un centro cerrado para menores y es la principal sospechosa del crimen porque el análisis de los teléfonos celulares incautados se detectaron mensajes mediante los cuales se estableció que habría sido el nexo entre la víctima y sus asesinos.

El crimen de Monzón abrió una nuevamente una interrogante planteada desde el gobierno nacional: la baja de la edad de imputabilidad. Los tres implicados en el asesinato son menores de edad. Incluso, los dos jóvenes participaron de una audiencia de imputación, pero por su edad son no punibles. Por lo tanto, siguen en libertad, en sus domicilios y bajo el cuidado de sus padres.

De hecho, la exministra de Seguridad Nacional y actual senadora, Patricia Bullrich, insistió en la baja de la edad de imputabilidad y declaró, en un posteo en X: “Monzón fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres. La Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa“.