El video de un crimen expuso que menores mataron por venganza y diversión a un adolescente

SANTA FE.- La divulgación en redes sociales de un video, supuestamente filmado mientras era asesinado un joven de 15 años, a fines del año pasado, a un costado del estadio del club Colón, al sur de esta ciudad, aceleró la polémica sobre la edad de imputabilidad de los menores.

Desde hace cinco días, las redes sociales siguen incorporando el video, cuyas imágenes revelan la crueldad con la que Jeremías Monzón, radicado en la vecina ciudad de Santo Tomé, fue asesinado por su exnovia y dos chicos, de entre 14 y 16 años.

En las imágenes subidas a las redes sociales, que tienen una duración de 4 minutos, se ve a Jeremías gritando de dolor y a sus verdugos, la adolescente de 16 años que habría sido su novia en otro momento, y dos varones de 14 y 15, golpeándolo y cortándolo mientras le exigen el teléfono celular y le reclaman unos presuntos “videos” de su intimidad con la joven allí presente.

Jeremías salió del domicilio donde residía en Santo Tomé el 18 de diciembre de 2025 y fue hallado cuatro días después en un galpón abandonado, en el barrio Chalet, próximo al club Colón.

Máxima crueldad

“¿Dónde tenés los videos?”, le preguntan con insistencia los agresores, según se observó en el video. “Estoy sangrando”, responde Jeremías. “En el celu”, agrega ante el dolor por la tortura. “¿Tenés los videos ahí, sí o no? Dale. Poné la contraseña del celular”, le reclaman. Él da la clave y, en ese momento, se puede escuchar la voz de quien era su supuesta novia que lacónicamente reclama: “Matalo”.

El cuerpo de Jeremías Monzón fue hallado en un galón abandonado, cerca del estadio de Colón

Antes, los captores le peguntan a su víctima: “¿A quién le pasaste los videos?” Jeremías responde: “No tengo videos de nada”. Entonces, uno de los asesinos le dice a otro: “Ya está, dejalo”. Pero la ahora detenida da la orden fatal: “No, no. Sigue vivo, mátenlo. Cortale el cuello…” Y ríe. “Ya está, lo maté, le di en el cora (zón)”, le responde su cómplice, mientras los tres ríen y cantan.

Según el informe al que tuvo acceso LA NACION, el video que le reclamaban los asesinos a Monzón habría sido uno que supuestamente contendría escenas de una “fiesta intima” en la que habría participado el grupo. Al parecer, ese video había llegado a manos de otros jóvenes de Santo Tomé y Santa Fe, lo que “molestó” a la adolescente, que “armó” el encuentro criminal. “Todo indica que habría sido una venganza”, añadió una fuente ligada a la investigación.

Los homicidas

La “novia” de Jeremías, identificada como M.A., tiene 16 años y es la principal sospechosa, ya que el análisis de los teléfonos celulares incautados se detectaron mensajes mediante los cuales se estableció que habría sido el nexo entre la víctima y sus asesinos.

La adolescente está detenida en Rosario, en un centro cerrado para menores.

Los otros dos implicados, de 14 y 15 años, presuntos autores materiales junto a la chica detenida, participaron de una audiencia de imputación, pero por su edad son no punibles. Por lo tanto, siguen en libertad, en sus domicilios y bajo el cuidado de sus padres.

Las imágenes viralizadas en redes sociales muestran a Jeremías Monzón gritando de dolor y a sus verdugos, la adolescente de 16 y dos varones de 14 y 15, golpeándolo salvajemente, mientras le propinaban puñaladas en diferentes partes del cuerpo, si bien la mayor cantidad estuvo dirigida al cuello.

Las imágenes generaron profunda conmoción. La familia de Jeremías busca saber quién filtró los videos de la causa.

El abogado que representa a la querella familar, Bruno Rugna, confirmó que presentó una denuncia ante la fiscalía para determinar cómo se filtraron los videos que fueron aportados en la causa que investiga el cruel asesinato.

Se realizaron en las últimas horas dos movilizaciones, una en esta capital y la restante en Santo Tomé, donde residía la víctima, mientras se buscan firmas para apoyar que el Congreso Nacional abra el debate a la modificación de la ley que regular la imputabilidad de menores ante delitos graves.

Debe recordarse que esta semana, la exministra de Seguridad de la Nación y actual senadora nacional Patricia Bullrich se refirió al caso Jeremías Monzón y volvió a pedir la baja de la edad de imputabilidad.

En un posteo en la red social X, Bullrich remarcó que el joven de Santo Tomé “fue torturado y asesinado por menores que se filmaron haciéndolo. Hoy, dos de ellos están libres”, recordó.

Agregó que “la Ley Penal Juvenil estuvo frenada en el viejo Congreso porque algunos eligieron que no avanzara. El resultado es este: menores que cometen los peores delitos y salen impunes. Sin pena ni consecuencias, creen que tienen libertad para delinquir. En este nuevo Congreso, la ley debe salir. La edad no puede ser excusa”, resaltó.