Una mujer y su pareja fueron detenidos este miércoles en la localidad bonaerense de Comandante Nicanor Otamendi, en el partido de General Alvarado, tras ser acusados de asesinar a golpes a una niña de tres años.

La víctima era hija de la mujer, identificada como Camila Belén Álvarez, de 24 años, y el hombre, identificado como Cristian Nahuel Zapata, de 22, era su padrastro.

La niña murió el pasado 10 de septiembre. Su madre la había llevado al Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de la localidad cerca de las 23.20, donde ingresó inconsciente y sin signos vitales, consignó el medio marplatense La Capital.

Los médicos realizaron maniobras de reanimación pulmonar (RCP) sin éxito, por lo que constataron el fallecimiento durante la madrugada del 11 de septiembre.

El Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) de General Alvarado Municipalidad de General Alvarado

La investigación comenzó cuando la médica de guardia detectó una serie de hematomas y lesiones en el cuerpo de la menor y dio aviso a la Policía. La Fiscalía Descentralizada de Miramar dispuso la intervención de la Policía Científica y la Unidad Funcional de Instrucción N°2 Descentralizada de General Alvarado, a cargo del fiscal Rodolfo Moure, que inició un expediente por averiguación de causales de muerte.

Los investigadores secuestraron las prendas de ropa que la niña tenía puestas al momento del fallecimiento.

El fiscal también pidió la intervención de la Policía Científica en la casa de la familia, donde secuestraron un juego de sábanas que tenía manchas de sangre, detalló el mencionado medio marplatense. Se solicitó una autopsia y la recolección de testimonios del entorno familiar.

La calle de la vivienda de la familia en Nicanor Otamendi Google Maps

A través del análisis de declaraciones de vecinos, familiares y conocidos, y las cámaras de seguridad públicas y privadas, la investigación puso la atención en Álvarez y Zapata.

El fiscal Moure ordenó un allanamiento en la vivienda ubicada en la calle Entre Ríos, entre Chaco y Neuquén, a cargo de la Subdelegación Departamental de Investigaciones de Miramar, que se realizó a las 5.45. Allí detuvieron a ambos y secuestraron sus teléfonos celulares.

La causa se encuentra caratulada como homicidio agravado por el vínculo. Zapata fue trasladado a la Unidad Penal N°44 de Batán. Álvarez está embarazada, por lo que se solicitó al Servicio Penitenciario Bonaerense un cupo en una unidad de alojamiento de mujeres embarazadas.

Ambos deberán comparecer en una audiencia que se realizará el próximo jueves por la mañana.