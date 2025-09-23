Detuvieron a ocho integrantes de una banda de extranjeros por el robo en la casa de Pampita

La policía arrestó a la banda que robó una caja fuerte en la casa de Carolina “Pampita” Ardohain en Barrio Parque. Según fuentes judiciales, el grupo delictivo que irrumpió en la vivienda de la modelo y conductora durante el último fin de semana estaba integrado por ocho ladrones, seis de nacionalidad chilena, un colombiano y un venezolano.

Al menos siete de los sospechosos fueron apresados a media cuadra del Congreso, en Callao 44 y el sexto integrante de la banda fue detenido en La Boca.

Durante la mañana, los efectivos de la Policía de la Ciudad habían secuestrado dos de los vehículos utilizados en el robo cometido la madrugada del sábado en la propiedad situada en Juez Tedín al 2900.

La Volkswagen Suran en la que los delincuentes cargaron la caja fuerte de 1,50 metros de altura y 292 kilos había sido secuestrada en Salta al 600, a ocho cuadras del lugar donde fueron detenidos siete sospechosos.