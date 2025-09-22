Robaron la casa de Pampita en Barrio Parque mientras la conductora estaba de viaje

En las últimas horas, delincuentes ingresaron a robar a la casa de Carolina “Pampita” Ardohain ubicada en Barrio Parque, Palermo. Si bien hasta el momento no se sabe si había alguien dentro de la vivienda, la modelo no estaba en el momento del hecho porque se encuentra de viaje en el exterior.

Los ladrones lograron acceder al domicilio de la conductora, en la calle Juez Tedín al 2900, y se habrían llevado dinero en efectivo de una caja fuerte y distintos objetos de valor, según los primeros trascendidos.

Entraron a robar en la casa de Pampita en Barrio Parque Google Maps

Consultado por LN+, un hombre que salió del lugar este lunes por la mañana dijo: “No sé nada”. Aún no fue confirmado si ya se radicó una denuncia formal por el ilícito.

Esa zona de la ciudad es una de las más custodiadas debido a que están emplazadas allí varias embajadas. De hecho, a unos 20 metros del inmueble de Pampita hay una garita de seguridad.

La modelo se encuentra por estos días en Madrid por la llamada Semana de la Moda. Hasta el momento, la conductora y bailarina no se pronunció públicamente sobre el robo.

Cómo es la casa asaltada

Pampita se mudó a esa vivienda en 2024. Se trata de un inmueble con líneas modernas y espacios generosos. Uno de los detalles que más llama la atención al llegar a la residencia es la imponente puerta de entrada.

Pampita mostró el interior de su casa en Barrio Parque

Ya en su interior, la vivienda se destaca por el concepto abierto que integra el living y el comedor en un mismo ambiente, con grandes ventanales corredizos que permiten una conexión directa con el jardín verde y garantizan luz natural durante todo el día. Pisos de mármol se ven en casi toda la propiedad, que cuenta además con amplias habitaciones y una sala de juegos pensada para que la modelo disfrute con sus hijos.

Noticia en desarrollo