Pampita confirmó su separación y habló por primera vez de lo que pasó con Martín Pepa

Carolina “Pampita” Ardohain y Martín Pepa comenzaron su romance a mediados de octubre de 2024, pero después de poco más de un año de idas y vueltas en la relación, la modelo habría decidido ponerle punto final al vínculo con el polista. En diálogo con LAM (América TV), confirmó la noticia con un contundente: “Sí, es verdad“. Aunque remarcó que no se encuentra con la “necesidad de dar explicaciones” a la prensa de los motivos que la llevaron a tomar tal determinación.

En relación a los rumores que circularon sobre que Martín le habría sido infiel, Pampita respondió con dureza: “No, no ensucien nada porque no es así, porque Martín es un amor de persona y la verdad que yo lo adoro, mi familia y mis amigos también. No puede ser más bueno, así que no inventen cosas que no son”.

Fue entonces que el cronista quiso saber si la ruptura se debió a la distancia que mantienen, dado que Pepa vive en los Estados Unidos y ella en Argentina. “Sí, bueno, es algo importante, ¿no? La distancia no la podemos negar. Pero nada, está todo bien, la mejor", se sinceró.

Pampita y Martín Pepa oficialmente separados

En relación a su estado anímico, la modelo reconoció que está afectada. “Pero bueno, es parte de la vida. La verdad es que yo en el amor entrego todo. Pero nada fue tiempo perdido, la pasé muy lindo y tengo muy lindos recuerdos”, agregó.

El apoyo fundamental para Carolina habría sido por parte de sus familiares y amigos, con los que realizó un reciente viaje para despejarse a Miami. “Tengo mucho amor en mi vida, la verdad que estoy llena de cariño. Tengo amigos maravillosos, mi familia que siempre está, mis hijos que son espectaculares. Así que yo siempre veo el lado positivo de todo”, reconoció.

Al igual que la última vez que se tomaron una distancia en la relación, en julio de 2025, Pampita dejó abierta la posibilidad de una reconciliación. Sin embargo, lo que llamó la atención es que por primera vez lo envió a la conocida “friendzone”. “Nunca se sabe las vueltas de la vida. Yo tengo, la verdad, la mejor con Martín. Él es un amor, divino, generoso. Todos lo amamos y está todo bien entre nosotros. Y soy muy amiga de su familia, así que vamos a seguir siendo amigos. No hay nada malo que haya pasado”, aclaró.

Martín Pepa y Carolina Ardohain tuvieron una primera separación a mediados de 2025 (Foto: Redes Sociales)

“¿Qué aprendiste de esta relación?“, le consultó uno de los noteros presentes en el lugar; a lo que respondió con total seguridad: ”A querer a la distancia. Nunca había vivido una relación a distancia“. Por último, reconoció que por el momento no piensa en volver a estar en pareja hasta dentro de un largo tiempo. ”Hoy no. No quiero saber nada. No estoy para conocer a nadie, ni mucho menos. Ya cuando mis amigos empiezan a decir algo, yo les digo que no y no sé cuándo me sentiré lista“, aseguró.

“No me inventen cosas porque no estoy para conocer a nadie. Estoy en un momento de disfrutar de mis hijos, mi trabajo, mi familia y estoy para estar sola. Vengo de una relación de un año y algo. No me interesa nada de conocer a nadie”, concluyó.