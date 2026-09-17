Detuvieron a tres delincuentes que robaban camionetas de alta gama y las vendían en Bolivia

En un operativo policial realizado en Tucumán y Córdoba, se desarticuló una banda dedicada al robo de camionetas de alta gama y fueron detenidos tres de sus integrantes este jueves. Una vez sustraídos los vehículos, los delincuentes los trasladaban hacia Bolivia para venderlos o intercambiarlos por drogas.

Los integrantes que operaban desde Córdoba aportaban la tecnología y los equipos electrónicos necesarios para vulnerar los sistemas de seguridad, abrir las camionetas —principalmente Toyota Hilux y SW4— y ponerlas en marcha.

En tanto, el grupo tucumano cumplía tareas de apoyo logístico: se encargaba de robar los vehículos y trasladarlos hasta la frontera norte para cruzarlos de manera ilegal. Según informó el medio local Primera Fuente, también alteraban los números de chasis y motor de otros vehículos robados para venderlos con documentación falsa.

La banda llevaba las camionetas hacia Bolivia Javier Corbalán

Por otra parte, el grupo tucumano funcionaba de apoyo logístico, y llevaba a cabo el robo y traslado de las unidades robadas hacia la frontera norte para cruzarlas de forma ilegal. Según informó el medio local Primera Fuente, también alteraban los números de chasis y motor de otros autos sustraídos para venderlos con documentación falsa.

Durante este jueves se realizaron 14 allanamientos en Córdoba vinculados con la investigación. En simultáneo, los agentes detuvieron a dos hombres y una mujer que vivían en los barrios El Salvador y Oeste III, de la capital tucumana.

Los sospechosos serán imputados por asociación ilícita y por dos robos registrados en San Miguel de Tucumán. El primero ocurrió el 20 de marzo, en la primera cuadra de la calle Honduras. El segundo fue el 29 de marzo, en la esquina de Juan B. Alberdi y Lavalle, frente a la plaza Belgrano y a metros del Hospital Padilla.

De acuerdo con la información a la que accedió el medio citado, la investigación se extendió durante nueve meses y quedó a cargo de la Unidad Especializada de Robos y Hurtos III, dirigida por la fiscal Alejandra Navarro. El trabajo de análisis de imágenes e interceptación de llamadas por parte del Equipo Científico de Investigaciones Fiscales (ECIF) permitió determinar la división de tareas de la organización entre ambas provincias.

Otro caso de tráfico internacional

Agentes de la Policía Federal Argentina y de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero secuestraron 52 kilos de MDMA ocultos en el tanque de combustible, el chasis y los asientos de una furgoneta importada desde Bélgica.

Una camioneta importada desde Bélgica escondía un droga para fabricar 1.000.000 de pastillas de éxtasis

El cargamento fue detectado mediante escáneres en el puerto de Zárate tras una alerta emitida en febrero por la Agencia Antidrogas de los Estados Unidos. La sustancia incautada, valuada en US$2.340.000, permitía elaborar 1.000.000 de pastillas de éxtasis con un valor final de venta superior a US$16.000.000.

La ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva, confirmó que la causa cuenta con la intervención de la Procuraduría de Narcocriminalidad y busca determinar la totalidad de los contactos locales de la red transnacional.