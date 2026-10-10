Detuvieron a una joven de 26 años en Córdoba: la acusan de matar a su novio a puñaladas

Una joven de 26 años quedó detenida e imputada por homicidio simple tras ser acusada de matar a su novio con una puñalada en el pecho durante una pelea. El hecho ocurrió este viernes por la tarde en la localidad de Alta Gracia, Córdoba, y las autoridades intentan determinar qué pasó.

La víctima fue identificada como Ángel Parejas, de 32 años, quien murió por una herida de arma blanca en el tórax, según informó la Departamental de Santa María de la Policía de Córdoba al medio local Diario Sumario.

El episodio ocurrió en su domicilio, ubicado en el barrio Primero de Mayo, en el noreste de esa ciudad. De acuerdo con el registro de la policía, los agentes llegaron al domicilio de la calle Pública sin número a las 17.47, tras recibir un aviso sobre lo sucedido por parte de los vecinos.

En el lugar, el personal encontró al hombre con una lesión en el pecho y llamó a una ambulancia del servicio de emergencias, cuyos profesionales realizaron maniobras de reanimación, pero no lograron salvarlo y confirmaron su muerte.

Las primeras averiguaciones apuntan a que la pareja había mantenido una discusión antes del ataque, aunque la investigación todavía busca establecer cómo se produjo la agresión y determinar las circunstancias en las que murió Parejas.

Tras el episodio, la mujer quedó detenida e imputada por homicidio simple por orden del fiscal Diego Fernández, a cargo de la Fiscalía de Instrucción de Primer Turno de Alta Gracia. Por este motivo, fue trasladada a un establecimiento penitenciario.

Las autoridades buscan confirmar la culpabilidad

Por disposición judicial, la policía dejó una consigna en la vivienda y delimitó el sector para preservar posibles pruebas. También intervino el Gabinete de Policía Judicial, encargado de realizar las pericias para reconstruir lo ocurrido. Según la información difundida por Cadena 3, hasta el momento no se registraban denuncias previas por episodios de violencia en la pareja.

Cómo actuar ante casos de violencia

Tal como difundió LA NACION, ante situaciones o sospechas de violencia, existen líneas telefónicas gratuitas de asistencia. En caso de presenciar una agresión, se debe llamar de inmediato al 911 o a la línea 137, la cual cuenta con una brigada interdisciplinaria integrada por profesionales de la psicología y la asistencia social para abordar la situación.

Si se sospecha que una persona cercana atraviesa una relación violenta, pero no se encuentra preparada para denunciar, se aconseja mantener el contacto, brindarle acompañamiento y acordar una palabra clave para urgencias.

Además, cualquier persona puede comunicarse a la línea 144 para recibir asesoramiento sobre cómo actuar y conocer las herramientas de contención disponibles sin exponer a la víctima a un riesgo mayor.