Detuvieron a una mujer que le robó la tarjeta a una compañera de trabajo para pagar pasajes

Este lunes, una mujer de 42 años fue detenida en la ciudad bonaerense de La Plata acusada de estafas reiteradas. La aprehendida está sospechada de haberle robado la tarjeta de crédito a una compañera de trabajo y utilizarla para hacer distintas transacciones, entre ellas la compra de pasajes para la costa atlántica y el pago de la factura de gas.

De acuerdo con los medios locales, la denuncia fue radicada en enero, cuando la víctima detectó que en su cuenta tenía consumos que no eran suyos. Ambas mujeres eran compañeras y trabajaban como auxiliares de limpieza de un jardín de infantes ubicado en la capital bonaerense.

Con la investigación judicial en marcha a cargo de la UFI Nº 16, la Dirección de Investigaciones en Cibercrimen de la Policía Bonaerense rastreó compras que se habían realizado en diversas plataformas digitales entre finales de noviembre y diciembre de 2025.

Le robó la tarjeta a una compañera de trabajo para pagar pasajes y la factura de gas. Nam Y. Huh - AP

Entre los gastos imputados en la tarjeta de crédito de la víctima figuraban pasajes a San Bernardo a nombre de la imputada y de su hijo, una cama de dos plazas, joyas y un televisor. No fue lo único. La sospechosa también usó el dinero ajeno para compras en supermercados y hasta para el pago de la factura de gas de su propio domicilio.

Tras la orden de allanamiento en la vivienda de la sospechosa, la Policía secuestró la totalidad de los artículos mencionados y dispositivos electrónicos. Además, hallaron anotaciones manuscritas con los números y claves bancarias de la damnificada, datos que habría obtenido donde ambas guardaban sus pertenencias en la escuela.

La causa fue caratulada como estafa y quedó en manos del fiscal Juan Cruz Condomí Alcorta, con intervención del Juzgado de Garantías Nº 5. La mujer quedó detenida y la investigación continúa abierta.

Medida cautelar a favor de una jubilada víctima de una estafa bancaria virtual

Tras una denuncia impulsada por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia (Ufeci), a cargo del fiscal general Horacio Azzolin, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N.º 57 dictó una medida de no innovar donde le ordenó al Banco Provincia de Buenos Aires que no realice ningún débito o descuento en la cuenta de una mujer jubilada, que fue víctima de una estafa virtual.

El irregular episodio comenzó cuando la víctima intentó realizar un reclamo ante la empresa VISA. “En ese marco, buscó un número telefónico en el buscador Google, desde donde fue dirigida a conversar por WhatsApp con los falsos operadores de la tarjeta de crédito. En esa comunicación, los imputados le solicitaron datos personales, bancarios y fotografías de su DNI”, según se informó oficialmente.

Medida cautelar a favor de una jubilada víctima de una estafa bancaria virtual.

La información fue utilizada por los implicados para ingresar a la cuenta bancaria de la mujer, solicitar un préstamo por 7.000.000 de pesos y luego transferirse el dinero, lo que dejó a la víctima con la cuenta vacía, pero con la obligación de pagar esa deuda que no solicitó ni consintió.