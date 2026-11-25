A Mauro Fabián Molina, un policía bonaerense que en sus horas libres trabajaba como custodio de una empresa transportadora de caudales de empresas y comercios, lo asesinaron cuando estaba indefenso en el piso. Lo ejecutaron de tres balazos para robar la recaudación de una pollería. Ocho meses después del crimen, ocurrido en Isidro Casanova, La Matanza, fue detenido el presunto tirador.

Así lo informaron fuentes del Ministerio de Seguridad bonaerense. El sospechoso, identificado como Fernando Abel Huerta, de 37 años, fue detenido en las últimas horas en el partido bonaerense de Zárate.

El homicidio de un policía en La Matanza

“En el marco de las tareas investigativas desarrolladas por personal de la Dirección de Operaciones de la Superintendencia de Delitos Complejos y Crimen Organizado de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, por medio del análisis comparativo de registros fílmicos obtenidos de cámaras de seguridad privadas, relevamientos vecinales y declaraciones testimoniales, se logró establecer la identidad del último partícipe del hecho, quien habría tenido intervención directa como autor material, siendo señalado como el delincuente que efectuó los disparos que ocasionaron la muerte de la víctima”, informaron fuentes policiales.

La investigación del homicidio de Molina, que revistaba en la Delegación Lanús de la División Delitos Federales de la policía bonaerense y estaba franco de servicio cuando fue asesinado, está a cargo de la Unidad Funcional de Investigaciones y Juicio (UFIyJ) especializada en Homicidios de La Matanza.

“Ayer, personal de un grupo operativo de la policía bonaerense se encargó de las tareas de investigación para establecer la posible ubicación del sospechoso y dar cumplimiento a la orden de detención dictada por la Justicia. Finalmente, el sindicado tirador fue detenido en un domicilio de Zárate”, agregaron los voceros consultados.

Detuvieron al tirador que mató a un policía cuando estaba indefenso en el piso Policía Bonaerense

Molina fue asesinado la mañana del 21 de abril pasado en ruta 3 y Marconi, en Isidro Casanova. Había estacionado en la vereda, en la puerta de un comercio dedicado a la venta de pollos, cuando fue interceptado por tres delincuentes.

Los asaltantes lo sacaron de la cabina de un tirón y lo arrojaron al piso. Mientras estaba caído, uno de los dos delincuentes le disparó a sangre fría en el pecho. Fueron tres disparos.

Para los investigadores hay pruebas suficientes para sostener que el tirador fue Huerta, el sospechoso detenido ayer en Zárate.

Después de disparar contra el custodio, los delincuentes se apoderaron de una mochila donde Molina llevaba la recaudación y huyeron en la Volkswagen Amarok en la que habían llegado al lugar y que habían dejado detenida sobre la ruta, justo delante de la camioneta del policía, para impedirle que pudiera dar marcha atrás para intentar escapar.

La camioneta en la que se movilizaban los delincuentes fue vista pasar por una patrulla en la avenida Cristianía. Allí se inició una persecución y un tiroteo que terminó cuando los delincuentes abandonaron el vehículo en la esquina de Crovara y El Tiburón y lograron escapar.