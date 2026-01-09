Detuvieron en Corrientes a un integrante del temible Tren de Aragua que había sido expulsado de los Estados Unidos

En enero pasado del año pasado, tras determinarse que había ingresado ilegalmente, fue expulsado de los Estados Unidos, donde había estado preso por no tener documentación que respaldara su permanencia en el país. En prisión, cuando fue revisado por médicos, se descubrió que tenía una bala alojada en el abdomen y 20 cicatrices compatibles con heridas de arma blanca. Él explicó que había integrado el ejército venezolano.

Ahora, José F. P. V., de nacionalidad venezolana, está detenido en Corrientes con prisión preventiva. Como sucedió en los Estados Unidos, fue acusado de ingresar de forma ilegal en la Argentina. Se sospecha que integró el temible Tren de Aragua, agrupación delictiva originada en una cárcel de Venezuela y que opera en distintos países de la región.

Así lo explicaron a LA NACION calificadas fuentes judiciales. “La causa comenzó el 20 de diciembre pasado, cuando el hombre fue demorado por personal de la Sección Guardia y Patrullaje de la Prefectura Naval Argentina (PNA) en el Puerto local de Control de la ciudad correntina de Ituzaingó, luego de que se constatara que ingresó a la Argentina de forma irregular y sin portar documentación personal”, según se había informado en el sitio de noticias de la Procuración General de la Nación, www.fiscales.gob.ar.

Algunos de los tatuajes del ciudadano venezolano detenido en Corrientes

Ante el personal de la Prefectura, José F. P. V. dijo que había ingresado en el país por Salta, por un paso fronterizo “no habilitado” y afirmó que no hizo ningún trámite migratorio. Presentó un “certificado de extravío” de documentación que le fue emitido por la Policía de Corrientes un día antes de su detención. Explicó que se había presentado en el puerto de Ituzaingó con la intención de subirse a una embarcación y viajar a Paraguay.

En su relato, también narró que había estado en la ciudad misionera de Puerto Iguazú, donde fue víctima de un robo. Le sustrajeron todas sus pertenencias, dijo.

Según el relato que le hizo a las autoridades de la Prefectura Naval, se había ido de Venezuela de manera ilegal en 2017. Desde ese momento, afirmó, estuvo en Colombia, Ecuador, Perú, Chile, Estados Unidos, Canadá y Bolivia.

El 23 de diciembre pasado se realizó una audiencia donde, ante el pedido de la Unidad Fiscal Corrientes, el juez federal de Garantías Gustavo del Corazón de Jesús Fresneda dictó la prisión preventiva durante 45 días. El ciudadano venezolano fue acusado de ingresar de forma irregular en la Argentina.

Al sospechoso le dictaron la prisión preventiva por 45 días

La imputación estuvo a cargo de la fiscal del Área de Investigación y Litigio de Casos Complejos, Tamara Pourcel, junto a los auxiliares fiscales Juan Martin Mariño Fages y Nicolás Marquevich, quienes participaron de la audiencia de formalización de la investigación y de control de la detención.

“Durante la investigación, la Unidad Fiscal Corrientes realizó diversas diligencias, entre las que se incluyó la consulta de las bases de datos de Migraciones, Sistema Federal de Comunicaciones Policiales (Sifcop), Interpol, Policía Federal Argentina (PFA) y demás organismos competentes, que no arrojaron información sobre la identidad del hombre ni sus antecedentes. La fiscalía dispuso que se registraran las huellas dactilares del hombre y se lo demorara para establecer su identidad y notificar lo ocurrido al Consulado Venezuela”, según informó el citado sitio de noticias.

Un día después de la detención, llegó la información oficial. La Oficina Central Nacional (OCN) de Interpol Venezuela reveló que según datos del Sistema de Investigación e Información Policial (Siipol) y el Sistema Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) el imputado tenía antecedentes policiales por los delitos de “homicidio intencional”, ocurrido en agosto de 2013, y por “porte, detención u ocultación de arma”, desde enero de 2012.

“El Departamento de Investigaciones de Seguridad Nacional de los Estados Unidos -Homeland Security Investigations (HSI)- informó que, el 25 de enero de 2025, el hombre fue expulsado de ese país. Se había determinado que había ingresado de manera ilegal. Además, el 16 de junio de 2024, había sido arrestado luego de que se comprobara que carecía de documentación que habilitara su permanencia”, según se indicó en el portal de noticias del Ministerio Público, www.fiscales.gob.ar.

Cuando fue detenido en los Estados Unidos, José F. P. V. dijo que vivía en Canadá con su pareja. En su poder se le secuestró un arma blanca.

“Se estableció que presentaba tatuajes compatibles con los utilizados por los integrantes de la organización transnacional denominada Tren de Aragua -dedicada a la comisión de graves delitos con la división de roles, coordinación funcional y capacidad operativa-, por lo que permaneció detenido hasta su expulsión del territorio estadounidense, al ser considerado un riesgo para la seguridad pública y un riesgo de fuga. Además, se determinó que el hombre tenía un pedido de arresto por parte de las autoridades judiciales del municipio de Peel, en la ciudad canadiense de Ontario, por no haberse presentado en distintas causas que se le seguían por los delitos de lesiones con arma blanca agravadas por el vínculo y amenazas”, se detalló en la página web de la Procuración General de la Nación.

Los tatuajes del sospechoso

Se trata de la segunda causa que se tramita en la Justicia Federal de Corrientes donde quedaron bajo investigación supuestos integrantes del denominado Tren de Aragua.

En septiembre pasado, el juez Fresneda procesó a 13 sospechosos, la mayoría de nacionalidad venezolana, por delitos como financiamiento de actividades terroristas y lavado de activos.

Entre los sospechosos se encuentra Guillermo Rafael Boscán Bracho, quien hasta su detención vivía con su esposa e hijas en un exclusivo club de campo de la ciudad correntina de San Ana.

Boscán Bracho, apodado Yiyi, era uno de los diez criminales más buscados de Venezuela, su país, de acuerdo con una lista publicada el 25 de septiembre de 2023 por el Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz. Era el líder de una célula del temible Tren de Aragua.

Ahora, los detectives judiciales investigan si el sospechoso detenido en Ituzaingó tiene vínculos con la organización liderada por Yiyi.

“Estamos en plena estaba investigativa para determinar si la presencia del sospechoso en Corrientes tenía relación con la célula desbaratada y procesada por lavados de activos”, dijo a LA NACION un detective judicial.