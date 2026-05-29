Habló el fiscal que investiga la desaparición de Agostina Vega en Córdoba, tras los nuevos allanamientos: “La buscamos con y sin vida”

Raúl Garzón brindó detalles sobre los avances del caso en el sexto día de búsqueda de la joven, quien fue vista por última vez el sábado por la noche cuando se subió a un taxi
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El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la búsqueda de Agostina Vega -la joven de 14 años que se encuentra desaparecida desde el sábado por la noche en Córdoba-, dio declaraciones a la prensa. “La buscamos con vida y sin vida. Las dos hipótesis. Las pruebas conducen en esas direcciones”, indicó.
“Nos dan expectativas con vida y otras distintas. Se suman permanentemente conclusiones y resultados de material de prueba recolectado”, sumó. En la misma línea, afirmó: “Se ha trabajado y se sigue trabajando con profesionalismo, seriedad y preocupación. Todos estamos abocados a la búsqueda de Agostina. La buscamos sin parar”, sumó.
Consultado acerca del área de búsqueda en la casa del único detenido -Claudio Barrelier, imputado por privación ilegítima de la libertad agravada-, donde esta mañana se realizaron más allanamientos, Garzón señaló: “Todo indica que estuvo aquí. Siempre se buscaron rastros. Por el momento no hay más sospechosos”.
El mensaje que recibió la madre de Agostina
Melisa Heredia, la madre de Agostina, recibió en las últimas horas un mensaje en su teléfono que decía: “Tu hija está bien, dormida. Quedate tranquila”.
El detenido fue pareja de su mamá y conocía a la menor. Se sospecha que engañó a la adolescente para que viajara en un remis hasta su casa bajo el argumento de que le iban a preparar una “sorpresa” para su madre.
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