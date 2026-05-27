El último mensaje que envió Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció en Córdoba

Nuevos detalles de la investigación revelaron este miércoles el último mensaje que Agostina Vega, la adolescente de 14 años que desapareció en Córdoba, habría enviado antes de que su familia le perdiera el rastro el pasado sábado. Allí, habría informado a sus amigas que se iba a reunir con un conocido de la familia, que le aseguró que planeaba darle un regalo sorpresa a su madre. Hoy es el principal sospechoso y se encuentra detenido.

Vega fue vista por última vez el 23 de mayo a las 22.30 cuando subió a un taxi manejado por un remisero que es conocido de la familia. Fue desde la casa de su madre en la avenida Leandro N. Alem, en el barrio General Mosconi, a otro barrio cercano.

Allí la esperaba Claudio Barrelier, el hombre de 33 años que hoy se encuentra detenido. El sospechoso habría pagado el viaje en efectivo. “Todo apunta a este hombre... todo”, sostuvo Melisa Heredia, la madre de Agostina, en diálogo con LN+.

La Alerta Sofía de Agostina Vega

El remisero aseguró que Barrelier la esperaba en Mariano Fraguerio y Juan del Campillo -donde vive- y que, cuando la joven arribó, se fue caminando junto a ella. Dicha vivienda fue allanada durante la tarde de este miércoles.

Tras varios días sin hallazgos, el Ministerio de Seguridad de la Nación activó la Alerta Sofía, el sistema nacional de emergencia para la búsqueda de niños y adolescentes desaparecidos cuando se considera que su vida podría estar en peligro inminente.

“Es de tez trigueña, de contextura delgada, con pelo oscuro negro lacio y largo, ojos marrones y no posee cicatrices, tatuajes o piercings. Vestía un buzo tipo canguro de color bordo con letras en verde, con un jean de color negro Oxford y zapatillas blancas”, informaron a través de las redes sociales oficiales. Además, incentivaron a quienes tuvieran información a comunicarse a la línea 134, disponible las 24 horas.

Elizabeth, la abuela de Agostina, señaló en declaraciones televisivas que la joven le envió un mensaje de voz a sus amigas avisando que se reuniría con Barrelier.

Claudio Barrelier Facebook

“Agostina le mandó un audio a dos amigas que tiene y les dijo: ‘Me voy a encontrar con esta persona para un regalo sorpresa para mi mamá’. Por eso pensamos que él la llevó engañada”, detalló en diálogo con TN.

La abuela explicó que Agostina no tenía el número de celular de Barrelier y que todo contacto ocurría en la cancha de Instituto, espacio que la madre y Barrelier frecuentaban y donde se juntaban para el “tercer tiempo” con otros hinchas de “La Gloria”.

“A ella le dijeron que le dijera al remisero que fuera hasta tales calles. Ella nunca había ido a la casa [de Barrelier]. No tenía su contacto en el celular. Solo se cruzaban en la cancha. Nosotras, con la madre, tenemos el Instagram de ella abierto en su celular y lo controlamos. No sabemos por qué Agostina tomó un remis y fue a esa dirección, porque no sabemos cómo la contactó”, detalló.

Fernanda Alanis y Gino Torreaini, abogados del padre de Agostina

Sin embargo, Melisa Heredia, la madre de Agostina, aseguró en las últimas horas que la joven le habría hablado a Barrelier por una red de mensajería. “Ella se comunicó con él por Whatsapp. Eso se está investigando”, expresó.

Heredia sostuvo que tenía una amistad con el sospechoso. “Éramos amigos, mi hija confiaba en él y por eso la convenció de irse con él. Quiero que la devuelvan”, expresó. Insistió que Agostina nunca estuvo sola con Barrelier, que la relación siempre fue “con ella enfrente”.

Según la abogada de Gabriel Vega −padre de Agostina−, Fernanda Alaniz, el acusado tiene “antecedentes por privación ilegítima de la libertad contra una expareja”.

La desaparición de Agostina Vega

Antes de desaparecer, la joven se encontraba en su hogar junto a su familia. Su madre había comentado que la adolescente incluso jugó con su hermano de siete años. “La vi que salía, me dijo que iba al negocio de su abuelo a comprar unas empanadas”, precisó. El negocio está al lado de su vivienda.

Aunque salió con su hermano, el niño volvió solo. Cuando le preguntó dónde estaba Agostina, no supo responder. Fue entonces que Heredia llamó al celular de Agostina, pero no recibió respuesta.

Luego de subirse al remis y dirigirse al domicilio de Barrelier durante la noche del sábado, el teléfono de Agostina fue apagado. Desde entonces, dejó de recibir llamadas y mensajes. “Al celular lo apagaron. Mi hija vio solo a una persona, nadie más la vio. Para mí que la tiene él. Pasaron cuatro, cinco días y nadie me llamó para decirme que quiere plata, nada”, expresó.

Agostina Vega Facebook

Esa noche Heredia le preguntó a Barrelier si había visto a su hija, pero el hombre sostuvo que no la había visto. Poco después admitió que la joven había ido hasta su casa y que, 15 minutos después, se había subido a un auto rojo.

Melisa manifestó que su hija no tendría experiencias en salidas nocturnas, en amistades desconocidas, como tampoco el manejo en la vía pública. “Solo va a la plaza a dos cuadras de casa. Mi hija no sabe ni las calles de Córdoba. Él le ha dicho que vaya hasta ese lugar” en el barrio Cofico, insistió.