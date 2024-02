escuchar

CÓRDOBA.- El Ministerio Público Fiscal de Villa María pidió la elevación a juicio de la causa donde se investiga una millonaria estafa piramidal que tiene a Leonardo Cositorto, CEO de la empresa Generación Zoe, como principal acusado.

Así lo confirmó a LA NACION la fiscal Juliana Company, a cargo de la investigación. La causa tiene 26 sospechosos procesados incluidos en la requisitoria de elevación a juicio . El exjuez Héctor Luis Yrimia sigue prófugo y con un pedido de captura internacional.

Cositorto está preso en el penal de Bouwer desde abril de 2022, a la vez que acumula imputaciones y prisiones preventivas dictadas en jueces de Salta, Rosario y Corrientes, y están bajo investigación en otras varias jurisdicciones.

Los abogados del líder demaxia acaban de ser notificados de la requisitoria de la fiscal y Guillero Dragotto adelantó a LA NACION que, seguramente, se opondrán a la elevación a juicio porque “no están de acuerdo con las calificaciones” que se les endilgan a Cositorto y a su mano de derecha, Maximiliano Batista”.

Cositorto, desde un teléfono público instalado en el pabellón donde esta detenido, notifica habitualmente a un conocido para que gestione sus redes sociales y también grabe y emita los coacheos que ofrece. En algunas de esas intervenciones vuelve a pedir dinero a quienes lo escuchan.

En la causa que sigue la Justicia de Villa María hay 14 detenidos, 30 procesados y un condenado (en juicio abreviado). Company sigue recibiendo denuncias. Hasta el momento nadie cobró ni recuperó el dinero invertido por las promesas de Generación Zoe. Por las denuncias presentadas se estima que la estafa alcanza 1.000.000 de dólares y 7.000.000 de pesos, pero en Tribunales admiten que hay más dinero involucrado.

Maximiliano Batista fue detenido en el aeropuerto de Ezeiza PFA INTERPOL

Guillermo Dragotto, abogado de Cositorto, dijo a este diario que, además de la oposición a la decisión de la fiscal Company, analizará la cuestión de competencia con la Justicia Federal.

En la causa que sigue la Justicia de Villa María hay 14 detenidos, 30 procesados y un condenado (en juicio abreviado). La fiscal Juliana Company siguió recibiendo denuncias hasta mediados del año pasado. Hasta el momento nadie cobró ni recuperó el dinero invertido por las promesas de Generación Zoe. Por las denuncias presentadas se estima que la estafa alcanza un millón de dólares y 7 millones de pesos, pero en Tribunales admiten que hay más dinero involucrado.

Pedido a Milei

A una semana de que Javier Milei fuera electo presidente, Cositorto le pidió que tenga la “amabilidad” de indultarlo porque, según él, “no cometió ningún delito y está detenido injustamente”.

En el mensaje, reclamó que revea su situación antes del 4 de abril próximo, cuando se cumplen exactamente dos años de su detención.

“Lo único que te pido es que el 4 de abril del 2024 tengas la amabilidad de concederme un indulto, porque al segundo año se vence la prisión preventiva, algo incluso declarado por la Corte Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH)”, expresó en un mensaje grabado desde el penal donde se encuentra detenido.

“No tengo ningún delito hecho, no tengo enriquecimiento ilícito”, afirmó en declaraciones a radio El Mundo y dijo que, de otorgársele el indulto, se pondrá a disposición ad honorem en el área que Milei determine.

“Y si no me quiere sumar, que no me sume, porque igual en la política de todas maneras voy a entrar”, aseguró.

En julio del año pasado, un grupo allegado a Cositorto usó WhatsApp y Telegram para poner en marcha una colecta para reunir US$350.000 para pagar una supuesta fianza.

Dos meses después, desde el penal, Cositorto presentó Zoe 3.0 (alias “AllUs”). Ofrecía poner seis dólares para obtener 2800. Para acumular más dinero había que sumar gente a la cadena. Un típico esquema de estafa piramidal.

Desde la Justicia explicaron a LA NACION que “pedir dinero no es delito” y que para que se constituya en una estafa debe haber quienes se sientan damnificados y presenten una denuncia penal. En otras palabras: no se le puede impedir al detenido que haga uso del teléfono público y encare las campañas que quiera.